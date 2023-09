Ferka reacciona al desprecio que le tiene Arath de la Torre: "Que opine lo que quiera"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor del programa Hoy, Arath de la Torre volvió a meterse en medio de la polémica, luego de que olvidará que su micrófono se encontraba encendido y expresó en plena transmisión que no soporta a María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, así que ya reaccionó y espera que ahora que destapó sus sentimientos sea contundente con sus emociones.

Es importante destacar que después de ese tremendo resbalón, el también comediante no ofreció ninguna explicación ni disculpa, pero si le causó extrañez a la actriz lo que dijo de ella, pues tenía entendido que si bien no eran amigos, al menos si tenían una relación cordial, por lo que le sacó de onda lo que dijo acerca de ella y cree saber el posible motivo de su enojo.

Me saludaba muy bien, entonces creo que tiene que definir si así es, que la próxima vez no me salude y sea contundente", comentó ante las cámaras de Berenice Ortiz.

De igual forma, destacó que lo que posiblemente desató su enojo hacia ella fue que en su momento habló del escándalo que protagonizó con Joana Vega-Biestro, quien lo acusó de haberla insultado y amenazado frente su hija, aunque fiel a su estilo destacó que le tiene sin cuidado lo que pueda pensar de ella.

Al recordarle que no es la primera vez que alguien de la farándula la ataca o que tiene problemas, Ferka negó rotundamente ser la causante de las polémicas, al contrario, no se explica qué hace para que se le vayan encima: "Ustedes dicen que soy polémica, pero no soy la que comienza todo esto, la verdad es que la gente es la que tiene bronca conmigo y tampoco sé por qué es", aseveró.

Respecto a todos los comentarios negativos que recibió de parte de Niurka Marcos por su participación en La Casa de los Famosos México, Ferka indicó que no le afecta ya que nunca le dio motivos para que lo hiciera, dado que a su hijo Emilio Osorio siempre lo respetó y cree que juzgan sin conocerla.

A la señora Niurka la respeto, nunca tuve bronca, ella fue la que se me echó a la yugular y tampoco me conoce".

Finalmente, destacó que se encuentra más que feliz disfrutando del amor junto a Jorge Losa, quien la defendió al decir que las cosas se devuelven y que la gente no puede exigir el respeto que no da, dando así carpetazo a esta nueva polémica y demostrando que no es de su importancia si le agrada o no a las demás personas.

