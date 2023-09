¿José Emilio tiene razón? Prometido de Ana Bárbara la manipularía y violentaría tóxicamente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que el tan polémico hijo de Ana Bárbara, el microempresario José Emilio Fernández Levy, podría tener razón sobre las declaraciones en contra del prometido de la famosa y muy querida cantante del regional mexicano, el oficial de aduana, Ángel Muñoz, debido a que recientemente acaban de afirmar que él la manipularía y la violentaría tóxicamente para separarla de todos.

Como se sabe, desde hace un par de meses que la relación de José Emilio y la creadora de Lo Busqué está fracturada, debido a que este confesó que se portó grosero con ella y no han podido arreglarse, situación que parece no está cerca de suceder, dado a que el menor poco después de decir que extrañaba a la cantante, se lanzó en contra de su actual prometido y lo acusó de tener actitudes agresivas con sus hermanos y que por eso todos se habían ido de casa.

El joven expuso todo esto ante el periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, asegurando firmemente que sus hermanos supuestamente han sido víctimas de Muñoz, revelando que: "Yo me di cuenta como Ángel maltrataba a mis hermanos, a mí no me parecía nada, no solo a Chema, también a Emiliano, a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto, yo creo que como es el más chiquito, el que más cuido, y más crió desde muy chiquito, yo creo que a él sí le agarró cariño, pero a Chema y a Emiliano, no".

José Emilio y Emiliano no tolerarían a Ángel. TV Notas

Y ahora, este martes 12 de septiembre en la revista TV Notas una fuente afirmó que el hijo de Mariana Levy tiene razón en ciertas cosas, como que la manipula y se aprovecha de ella, declarando que: "llegó a su vida siendo un hombre encantador. Muy cariñoso. La familia de ella lo adoraba. Pero en los últimos años le hemos visto cosas raras que no nos gustan", como que miente sobre su trabajo, y que: "Lleva una vida de muchos lujos que obviamente él no se costea por sí solo".

Tras esto, señaló que la intérprete de Qué Poca compró una casa en Beverly Hills que la puso a nombre de Ángel, agregando que el hijo mayor de ella, Emiliano "no se llevaba bien con Ángel. Y este le puso un ultimátum a Ana", en el que aparentemente lo habría puesto a elegir entre su prometido y al parecer la cantante no lo habría seguido, por lo que este sí sería el motivo de que sus tres hijos se fueran de su casa.

La supuesta fuente cercana de la exparticipante de ¿Quién es la Máscara? señaló que este también tendría actitudes muy tóxicas y ejercería violencia psicológica y emocional para irla separando de sus familiares, así como lo aseguró José Emilio en la mencionada entrevista, señalando que aunque la cantante esté furiosa por lo que ha dicho y diga que sean mentiras, sabe que los cosas que expuso son ciertas.

Ana con José y Emiliano. Internet

