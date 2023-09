Laura Zapata espera que Alicia Machado denuncie a José Manuel Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alicia Machado dejó en shock al medio del espectáculo luego que destapara la violencia que vivió en su romance con José Manuel Figueroa, quien asegura la agredía física y verbalmente, razón por la que le han llovido críticas al cantante y es tal el revuelo que causó la noticia que algunas celebridades como Laura Zapata han decidido opinar al respecto.

Fue en una reciente entrevista, donde la hermana de Thalía no se guardó nada y aconsejó a la ex Miss Universo que denuncie formalmente al hijo de Joan Sebastián, pues lo que asegura que le hizo es sumamente delicado y no debería dejar pasarlo por alto, dado que es la única forma de erradicar la violencia contra las mujeres, de lo contrario cree que se convertiría en cómplice.

Es algo muy duro, muy difícil, muy tremendo... No sé, pero decir una cosa así, me imagino que si es cierta, debe ser muy dolorosa para ella (Alicia). Pero es que de repente por estar acompañada, aguantas relaciones tóxicas", aseguró la villana de telenovelas.

De igual forma, destacó que en México es muy común que no se levante la voz ante estos abusos, por lo que espera que la modelo haga lo propio: "Es que en nuestra sociedad la gente no está acostumbrada a denunciar, a acusar o señalar. Hay que llegar hasta las últimas consecuencias, a meter a la cárcel porque si no, no eres víctima. Si no denuncias no eres víctima, eres cómplice", comentó Zapata.

Alicia Machado dijo en el reality Secretos Indomables que su intención no era tomar acciones legales, pero sí exponer lo que muchas mujeres viven a diario y que pasan por alto, esto con la intención de que ya no callen más estos actos, por lo que posiblemente haga caso omiso a los consejos de Laura Zapata, quien demostró que ella no se anda con rodeos.

Por su parte, José Manuel Figueroa ya se defendió negando rotundamente haberla golpeado, además de que indicó que todo esto lo habría hecho por generar contenido en el programa que participa y la acusó de ser ella la que tiene problemas al decir que lo cacheteó sin motivos en alguna ocasión.

De igual forma, la retó a que si está segura de lo que dice y tiene las pruebas para acusarlo lo haga ante las autoridades correspondientes y no frente a cámaras, pero hasta ahora la venezolana no ha mostrado intenciones de llegar a los juzgados con él, pero cabe mencionar que no es la primera que lo acusa de tener actitudes violentas, Farina Chaparro sí lo denunció en su momento, pero no procedió su caso.

