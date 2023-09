Luto en la música: Fallece DJ Andy's Val, creador del tema 'Chacarrón'; esta sería la causa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la música del género urbano por desgracia se encuentra en un triste luto, debido a que hace poco se acaba de confirmar el terrible fallecimiento del reconocido DJ y muy querido cantante, DJ Andy's Val, que fue el creador del tan exitoso tema musical Chacarrón, y junto a esta información han revelado cuál sería la causa del tan inesperado deceso de uno de los exponentes musicales más queridos.

Como se sabe en el año del 2016 la música del género urbano tuvo el tan conocido 'boom' entre el público y uno de los más beneficiados resultó ser Andrés Henry de la Cruz, nombre verdadero del DJ, debido a que su tema de nombre Chacarrón, que lo realizó al lado del también músico El Chombo, se colocó en los primeros lugares de las listas de música más escuchado, sonando en cada fiesta, evento y clubs nocturnos.

Y ahora, la tarde de este martes 12 de septiembre, fue precisamente el famoso cantante, Rodney Sebastian Clark Donalds, mejor conocido como El Chombo, quién reveló que desgraciadamente su querido amigo había fallecido, escribiendo el breve mensaje: "Nos vemos más adelante hermanito. Chacarrón", junto a una fotografía del cantante sonriendo hacía la cámara con un traje anaranjado.

Fallece DJ Andy's Val. Instagram

Aunque Rodney no dio más declaraciones en su publicación de Instagram y no reveló el motivo de su fallecimiento, de manera extraoficial varios medios de comunicación han afirmado que el DJ de 47 años de edad por desgracia perdió la vida a causa de un ataque al corazón, del cual no se habría podido hacer mucho para salvarlo, sin embargo, la familia no ha salido para confirmar o desmentir lo dicho.

Por otro lado, tras esta lamentable información que ya circula por todo el mundo, varias celebridades del mundo del espectáculo, especialmente en Panamá, han empleado las redes sociales para despedirse del músico con mensajes de condolencias a la familia y recordando sus mejores éxitos, además de resaltar que fue una de las personas que conocieron más cálidas y con un gran sentido del humor.

Cabe mencionar que el tema musical Chacarrón, aunque fue el más conocido a nivel mundial, no es el único éxito que tuvo a lo largo de su carrera en la industria musical, debido a que también logró alcanzar las listas de lo más escuchado con temas como Chorry Sun, Codito o Na y Salvación.

Fuente: Tribuna del Yaqui