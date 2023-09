Paty Manterola niega ser responsable de que Sergio Mayer quedara fuera de Garibaldi

Ciudad de México.- Debido al éxito que tuvieron con sus presentaciones dentro de los 90’s Pop Tour, Garibaldi decidió seguir con una gira de manera independiente y anunciaron hace unos días su reencuentro, pero ahora bajo el nombre de GB5, proyecto en el que dejaron fuera Sergio Mayer, quien fungió como uno de sus líderes, así que se generaron varias especulaciones y se culpó a Paty Manterola de haber impedido su participación.

Patricia Manterola tomó la decisión de poner fin a los rumores que apuntaban a que fue la razón por la que Sergio Mayer no fue incluido en la reunión de Garibaldi, misma en la que se encuentran Katia Llanos, Víctor Noriega, Luisa Fernanda y Charly López, asegurando que jamás pondría un tapón para negarle trabajo a alguien.

Ustedes me conocen, ustedes saben quién soy yo, saben mi esencia, y yo jamás me atrevería a quitarle el trabajo a nadie, y eso te lo dice todo, yo soy una persona que me gusta la paz, que me gusta la armonía, así manejo mi vida, yo no tengo nunca conflictos con nadie, y cuando ha habido alguno que otro evento profesionalmente hablando, se arregla y ya".

La cantante resaltó que el integrante del 'Team Infierno' siempre va a ser parte del proyecto, dado que estuvieron juntos desde el principio y fue el quién los motivó a juntarse para la gira de Ari Borovoy, pero dejó entrever que el mismo sería el culpable de que no lo invitarán en esta ocasión, pero no descarta que más adelante se una

Han surgido algunas cosas que, digo, ya me conocen a mí, yo soy… no me gusta la polémica, no me gusta hablar mal de nadie, no me gusta balconear a nadie, y lo único que nosotros hemos hecho es querer trabajar en algo que la gente pidió a los originales", comentó.