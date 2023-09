¿Quién es Rodrigo Cachero? Exactor de TV Azteca que vive infierno por infidelidad de esposa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Rodrigo Cachero no ha dejado de estar en tendencia en medios de comunicación y redes sociales debido a que se confirmó que su divorcio de Adianez Hernández se derivó de una infidelidad por parte de ella. Aunque muchos internautas están conociendo al actor gracias a este escándalo, la realidad es que hay una carrera de casi tres décadas de carrera artística detrás de él.

Cachero empezó su trabajo como actor en la televisora de San Ángel realizando el melodrama Pobre niña rica al lado de Paulina Rubio y cuando decidió buscar oportunidades en el Ajusco, fue vetado de inmediato. En el Canal Azteca Uno formó su carrera siendo parte de las novelas El amor no es como lo pintan, Cuando seas mía, Belinda, Machos, Secreto de amor, Se busca un hombre, Huérfanas, Secretos de familia, entre otras.

Y fue hasta este 2023 que Rodrigo pudo volver a pisar las instalaciones de Televisa como director de escenas en la telenovela Eternamente que fue protagonizada por Marcus Ornellas y Alejandra Robles Gil. Lastimosamente en la actualidad el histrión mexicano está pasando por un difícil momento debido a que hace algunas horas Larisa Mendizabal, madre de su hijo mayor, confirmó que su exesposo Augusto Bravo tuvo un amorío con Adianez, quien era esposa de Cachero.

A pesar de que el actor y productor ha sido reservado con su vida sentimental, recientemente usó su cuenta de Instagram para externar su descontento por algunos comentarios que han surgido sobre su relación de pareja, además de confesar que no está siendo nada fácil poner fin a su matrimonio con Hernández: "Los que me conocen saben la clase de ser humano que soy... Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando… todo ha sido sorpresivo y muy doloroso", inició su mensaje.

Posteriormente, Cachero fue tajante y compartió la importante razón por la que no perdonó la infidelidad de la madre de sus hijos: "Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir", puntualizó.

Acto seguido, Rodrigo manifestó que él pensaba en que el restos de sus días serían al lado de la exconcursante de Survivor México, situación que no ocurrirá: "Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella, sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación". Además, el artista de 49 años decidió poner un alto a los comentarios que lo señalan como el responsable de la infidelidad.

Este año dirigí un proyecto de 6 meses con largas jornadas de trabajo en el que afortunadamente nos fue increíble. Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando".

Rodrigo finalmente manifestó que su prioridad por el momento es cuidar la salud mental y física de sus hijos, puntualizando: "Todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos. Son ellos a los que me toca proteger y cuidar". Y dijo finalmente que no dará réplica a los comentarios malintencionados: "Yo estoy en paz. No voy a caer en provocaciones porque quiero que esta pesadilla termine lo antes posible... Acabo en este instante de desactivar los comentarios porque ayer unas mentes enfermas se atrevieron a publicar en el Instagram de mi hijo. Ellos son los menos culpables de todo este tsunami", destacó.

