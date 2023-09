Silvia Pinal se vuelve tendencia y Televisa teme lo peor; apareció desorientada y dispersa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el público de Televisa se llevó tremendo susto debido a que a escasas horas de que se confirmara la muerte del primer actor, Benito Castro, este martes 12 de septiembre se volvió tendencia el nombre de Silvia Pinal en las redes sociales. Como se sabe, es común que cuando un artista fallezca su nombre empiece a aparecer en las tendencias de las redes y por ellos los fans de la llamada 'Diva del Cine Mexicano' pensaron lo peor.

En X, antes conocido como Twitter, decenas de internautas comenzaron a compartir mensajes de preocupación y de angustia al ver que todo mundo estaba hablando sobre doña Silvia, sin embargo, era por un motivo muy lejano a su fallecimiento. Resulta que este martes la estrella nacida en Guaymas, Sonora, está celebrando su cumpleaños número 93 y como era de esperarse, sus fans y colegas le están rindiendo un merecido homenaje a través de las redes sociales.

Silvia Pinal desata los memes

Sobre todo porque en los últimos años, la matriarca de la dinastía Pinal ha sufrido varias complicaciones de salud y por ello es importante celebrar que sigue con vida. En 2022, la intérprete mexicana volvió a los escenarios teatrales con la obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita! pero su condición física no era la mejor y se le miró muy decaída, por lo cual cancelaron la puesta en escena. Asimismo, semanas atrás se reportó que presentó una arritmia cardíaca, pero su familia negó que se tratara de algo grave.

Y para comprobar que se encuentra perfecta, hace algunos momentos 'La Pinal' reapareció ante la prensa que se dio cita a las afueras de su casa para festejarla por su cumpleaños. La primera actriz del Canal de Las Estrellas apareció acompañada por sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán y se mostró muy contenta mientras le cantaban Las Mañanitas. Cuando le preguntaron cómo se encontraba, la festejada dijo:

Me siento como en la luna".

Después los reporteros preguntaron a Silvia sobre qué comida había pedido para esta importante fecha, pero ella no entendía y Alejandra le tuvo que soplar las respuestas: "Voy a comer mmm, voy a comer, pastel, carnitas". Y sobre su deseo para este nuevo año que está comenzando, la actriz mencionó: "Quiero que todo me salga bien". Pero cuando le preguntaron sobre su sentir ahora que está por estrenarse un cortometraje que grabó en su casa, volvió a mostrarse dispersa.

Además, doña Silvia envió un mensaje a sus fans a quienes les dijo:: "Quiero decirles que se porten bien, pórtense serios, no armen broncas" y luego comenzó a tararear: "To to to to". Asimismo, la prensa le preguntó qué sentía de ver a sus hijos reunidos para su cumpleaños y no recordó que los tenía enseguida: "No sé, ni cómo ni dónde".

