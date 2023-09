Tras separarse de Christian Estrada, Alicia Machado estaría embarazada a sus 46 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alicia Machado ganó un sinfín de polémica gracias a su relación con Christian Estrada, así que a pesar de que hace un par de semanas confirmaron su ruptura, ahora surge un fuerte rumor de que podría estar embarazada a sus 46 años, noticia que ha escandalizado al mundo del espectáculo, en particular por los antecedentes del modelo con sus relaciones pasadas.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la ex Miss Universo publicó una fotografía luciendo empoderada y de blanco: "Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por lo que merezco", escribió la famosa confirmando que su romance de cinco meses había llegado a s fin, aunque no ahondó en detalles de los motivos que la llevaron a tomar dicha decisión.

Por su parte, Estrada prefirió guardar silencio y no dijo nada acerca de su ruptura, aunque se especuló que pudo haber derivado de su participación en El Hotel VIP, reality show de Televisa donde se besó de manera apasionada con Tefy Valenzuela, aunque esto no lo han confirmado ninguno de los involucrados.

ESPECIAL

¿Alicia Machado embarazada?

El programa Chime No Like de Javier Ceriani y Elisa Beristain, presentaron como exclusiva durante su última emisión la noticia de que Alicia Machado estaría esperando un hijo de Christian Estrada, esto debido a exámenes que llegaron a sus manos de parte de una clínica, razón por la que decidieron sacar a la luz la información.

Aparente y allegadamente salió de una clínica, donde fue a revisarse y estamos en condiciones de afirmar que Alicia Machado estaría embarazada de Christian Estrada", comentó Ceriani.

De igual forma, explicaron que hasta el momento no cuentan con detalles de si fue ese el motivo de su ruptura, así como si Alicia estaría dispuesta a tener al bebé, o, por el riesgo de un embarazo a ese edad prefirió interrumpirlo, así que no hay forma de comprobar su dicho ya que ha ahora la modelo no se ha pronunciado al respecto.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la envuelven en un rumor así, dado que en su paso por los Premios Bilboard 2023 una serie de fotos en las que lucía con el vientre un poco abultado desataron sospechas, mismas que se encargó de desmentir, asegurando que la pose no le había favorecido y hasta la publicación de esta nota no ha reaccionado, pero se espera que en los próximos días lo haga.

Fuente: Tribuna