Adianez Hernández habla de su infidelidad a Rodrigo Cachero; lamenta robar pareja a Larisa

Ciudad de México.- La famosa presentadora y muy polémica actriz, Adianez Hernández, tras estar envuelta en tremendo escándalo, finalmente ha decidido romper el silencio y hablar de su infidelidad hacía el reconocido actor, Rodrigo Cachero, revelando que estaba muy apenada con él y con la también actriz, Larisa Mendizábal, ofreciendo una sincera disculpa por haber robado a su pareja, Augusto Bravo.

Como se sabe, a través de su cuenta de Instagram, Rodrigo confesó que se estaba divorciando con Adianez, expresando que "Estos meses han sido un infierno. Después de 11 años de vivir juntos, cinco casados, Adianez y yo hemos decidido divorciarnos". Pocas horas después del anunció corrió el rumor de que el motivo sería que Hernández le habría sido infiel con la que era pareja de Larisa, madre del primer hijo del actor.

Y aunque todos se mantuvieron en silencio varios días, el pasado lunes 11 de septiembre, Mendizábal fue interceptada por Venga la Alegría, a los cuales confesó que: "Sí (le fueron infiel), qué más te digo, sí, fue así... Para mi fue muy sorpresivo porque según yo estaba bien, fue hace como tres meses, que efectivamente Rodrigo se dio cuenta primero entonces pues me tuvo que decir mi novio lo que estaba pasando porque ya y ha sido muy difícil".

Adianez se disculpa con Larisa y Rodrigo. Internet

Ahora, este miércoles 13 de septiembre la exparticipante de Survivor México decidió romper el silencio con un video propio a través de sus redes sociales, en el que expresa que había querido guardar silencio, pero que decidió hablar por los ataques a sus hijos que considera injustos ya que son inocentes, agregando que: "ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción, tiene una reacción", señalando que no se justifica porque no la tiene: "No quiero juzgarme, no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta".

Ante esto agregó que el amor por Cachero terminó y entiende que hizo mal, señalando que: "ya sé que debí de haberme separado con tiempo, que debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer; sólo imaginarme romper a mi familia me destrozaba, sé que no lo hice bien, lo reconozco, ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá, a mis hermanos, a Rodrigo".

La famosa actriz de series como Lo Qué Callamos Las Mujeres declaró que está enamorada de Augusto y que: "no supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré", agregando que lo lamenta, pues: "Estoy muy apenada y me duele todo lo que hice, no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado", agregando que todo fue consecuencia de "sentirse abandonada en muchos sentidos, desde mi cansancio y desde mi cobardía", declarando que Cachero también falló, pero que aún así no lo culpa de nada y reitera no justificarse, concluyendo con un: "Lo siento muchísimo, de verdad".

Fuente: Tribuna del Yaqui