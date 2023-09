Adiós Televisa: Tras 15 años al aire y despido, Paola Rojas llega a TV Azteca con proyecto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna la presentadora mexicana Paola Rojas es uno de los rostros más conocidos en la pantalla de Televisa debido a que tiene más de 15 años formando parte de sus filas. Sin embargo, se especula que esto podría cambiar pronto debido a que hace algunas horas la experimentada conductora fue captada en los pasillos de la empresa competencia TV Azteca, a donde fue a grabar un importante proyecto, según informó Flor Rubio.

La originaria de la CDMX anunció desde inicios de este 2022 que la sacarían del aire en el Canal de Las Estrellas debido a que los ejecutivos decidieron cancelar su noticiero Al Aire con Paola para dar el paso a un nuevo conductor. El viernes 6 de enero fue el día que Paola tuvo que despedirse del público y su equipo de producción, sin embargo, se mantuvo al aire en la empresa de San Ángel con otros proyectos como Netas Divinas y Sin Prejuicios.

Te podría interesar Paola Rojas ¿Volvió con 'Zague'? Paola Rojas confiesa que regresó con un ex y deja en shock a Televisa

No obstante, ahora ha trascendido que Rojas podría dar un duro golpe a esta televisora debido a que podría tener ofertas para unirse al Ajusco. Esto ya se había dicho desde hace meses, pero ahora tomó más fuerza debido a que habría visitado las empresa de Ricardo Salinas Pliego. Flor Rubio mencionó durante el programa Fórmula Espectacular que ella misma se encontró con la conductora en los pasillos de la mencionada televisora.

La conductora de Venga la Alegría comentó que a ella le avisaron que Paola se encontraba en la empresa, donde trabaja su exmarido Luis Roberto Alves 'Zague', pero ella se resistía a creer: "Resulta que estaba en maquillaje y me dicen 'oye que está, dicha persona, en la orden de trabajo y yo extrañada, dije 'seguro es un homónimo', y todo mundo decía 'sí, seguro solo se llama igual', y de pronto entra el maquillista y me dice 'Flor ahí está'. Estaba en el pasillo y entonces yo me levanto para ver quién era y sí era".

Flor asegura que Paola solo se encontraba en TV Azteca para grabar una campaña publicitaria, pues ella misma se lo habría platicado: "Según su versión, estaba en TV Azteca porque iba a grabar una mención de una marca muy importante y que a eso iba". Asimismo, la exesposa de 'Zague' le habría compartido su sentir de estar por primera vez en el Ajusco: "Me dijo que se sentía muy cómoda, que la habían tratado muy bonito, que estaba todo padre".

Finalmente, la experta en temas de espectáculo dijo que le parece muy extraño que Rojas solo haya acudido a la empresa para grabar un tema comercial, por lo cual no duda en que tenga una oferta en el canal ya que han habido varios cambios en el equipo de Azteca Noticias: "Creo yo que tratándose de eso, lo puedes hacer en cualquier otro lado, no sé si fue una mención, ya no la seguí y le perdí la pista en maquillaje", dijo Flor.

Elenco de 'Netas Divinas'

Fuente: Tribuna