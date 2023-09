Ariana Grande se quiebra tras revelar lo que tuvo que hacer para encajar en la farándula

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hoy por hoy, Ariana Grande es una de las cantantes más famosas de la industria pop, mientras que en su adolescencia logró brillar al interpretar al personaje de 'Cat Valentine' en los programas de Victorious o en Sam y Cat, siendo que ambos shows se posicionaron con buenos niveles de rating, especialmente el primero, donde lució un poco sus dotes de cantante de Broadway.

Y aunque es posible que muchas personas envidien la gran fama y fortuna de Grande, la realidad es que la intérprete de Side to Side y Positions tuvo que hacer varios sacrificios para llegar al lugar en el que se encuentra hoy en día. Y no, no se trata de enfocarse en lo que vivió dentro de los pasillos de Nickelodeon, donde algunos fans aseguran que llegó a sufrir bullying a manos de Victoria Justice, hecho que ya fue desmentido por la actriz de Zoey 101.

Recientemente, la actriz de Don't Look Up compartió su rutina del cuidado de la piel para revista Vogue, cosa que muchas actrices y figuras de la socialité de Estados Unidos han llegado a hacer. Lo que convirtió en algo completamente distinto la de Ariana es que la famosa se quebró a llorar en distintos momentos de la grabación, así como también hizo duras confesiones sobre cómo tuvo que adaptar su cuerpo para encajar en los inalcanzables estándares de belleza de la industria.

Ariana Grande tendría bótox hasta los 25 años

Según declaraciones de la cantante de ahora 30 años, en algún momento tuvo que recurrir a inyectarse bótox en los labios, esto con la finalidad de lucir mucho más atractiva ante las cámaras y aunque aseguró que es una práctica a la que recurrió por muchos años, reveló que dejó de hacerlo en el 2018, es decir, cuando tenía cerca de 25. Grande destacó que su concepción de la belleza equivalía a esconder sus imperfecciones todo el tiempo.

"Tenía un montón de relleno en los labios por años, y solía utilizar bótox, paré hasta el 2018 (...) Por mucho tiempo, la belleza para mí se trataba de esconderme y ahora siento que, tal vez, no (se trata de eso)."

Como se mencionó al comienzo de esta nota, Ariana Grande se quebró en llanto en diversas ocasiones a lo largo de su video de skin care, el cual duró cerca de 15 minutos. La actriz de Scream Queen detalló que, en la actualidad, ya no piensa que debe ocultar lo que otras personas consideran como "imperfecciones", sino por el contrario, asegura estar sumamente orgullosa de las arrugas que pueda ganarse con el tiempo.

"Quiero ver mis líneas de expresión de llanto y sonrisa, porque me ha costado mucho ganármelas. Espero que las líneas de mi sonrisa sean más y más profundas y que me ría cada vez más. Envejecer puede ser algo hermoso", concluyó Grande.

Ariana Grande-Butera, es originaria del estado de Florida y aunque pocos lo saben, su carrera en la farándula no comenzó precisamente en Victorious, sino que o hizo en el musical 13, de Broadway, 2 años antes de que se tiñera el cabello color rojo y diera vida a la encantadoramente despistada 'Cat Valentine'. Después de que la serie terminó, la famosa continuó con Nickelodeon por unos años más con el programa Sam & Cat.

Fuentes: Tribuna