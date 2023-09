Cancelan de última hora el show de Wendy Guevara en Querétaro por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su exitoso paso por La Casa de los Famosos México, reality del que salió victoriosa, Wendy Guevara ha decidido sacar provechó a la popularidad que alcanzó con el público, aunque al parecer no está recibiendo el apoyo que esperaba y su gira Resulta y Resalta comienza a tener problemas, al punto que acaba de cancelar su presentación en Querétaro.

Distintos medios de comunicación, entre ellos el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, anunciaron que el equipo de la influencer confirmó que no se presentará este 13 de septiembre como tenían agendado, pero lo preocupante es que podría ocurrir lo mismo con otras fechas que tenían confirmadas, pues se presume que no ha vendido los boletos suficientes, aunque ella parece no tomarle importancia.

El tour de la líder de 'Las Perdidas' abarca todo el mes de septiembre y octubre por diferentes estados de la República Mexicana, el cual arrancó el pasado 10 de septiembre en Zacatecas ante 30 mil personas, aunque todo parece indicar que la fiebre que causó con el 'Team Infierno' se está apagando ya que los que compraron su acceso para verla en el Auditorio Josefa Ortiz Dominguez se quedarán con las ganas.

De acuerdo a la rubia, la cancelación fue por problemas ajenos a la producción, aunque se han encargado de destapar que la realidad es que no llenó el aforo mínimo para que se realice y se dice que el mismo destino podría tener su participación en el Teatro Metropólitan de la CDMX, donde de acuerdo a Ticketmaster les faltan muchos lugares que cubrir y el evento es este 14 de septiembre.

En este show anunció que no estaría, pues la acompañarían sus amigas Paola Suárez y Kimberly 'La Más Preciosa', así como Emilio Osorio, por lo que tendremos que ver qué sucede con su gira ya que en redes sociales han reconocido su carisma, pero hay quienes aseguran que no pagarían un boleto para verla ya que tienen dudas de lo que podría hacer sobre la tarima.

Por su parte, Wendy Guevara comentó en redes sociales que no le importan las cancelaciones: "Yo no sé, han hecho notas que no vendemos, pero tampoco si no se llena, qué tiene, no hay pedo, lo importante es sacar el show (...) tenemos más de 35 presentaciones en toda la república y lo mejor de todo es que si no se llena, a mí ya me pagaron".

¿Cuánto cuesta ir a ver a Wendy Guevara?

Al parecer no hay una tarifa fija, debido a que hay variaciones dependiendo del recinto y para los shows que tiene en el Teatro Metropólitan van desde los 400 pesos hasta los mil 800, por lo que se ajustan a diferentes presupuestos, pero veremos si logra sacar adelante esta gira que ha iniciado con tropiezos.

Fuente: Tribuna