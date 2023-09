¿Daniela Castro corrió a Paul Stanley? El hijo de Paco habla de la muerte de Benito Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido presentador, Paul Stanley, recientemente decidió brindar una entrevista para Sale el Sol, en donde habló del funeral y la triste muerte del querido comediante, actor, cantante y compositor, Benito Castro, revelando si había pelea entre ambos, además de que el hijo de Paco Stanley disolvió la duda si era verdad que Daniela Castro, la famosa actriz sobrina de Benito, lo corrió de su último adiós.

Desgraciadamente la tarde del pasado lunes 11 de septiembre se informó en Ventaneando que "lamentablemente Benito Castro acaba de fallecer", expresando que esto se debió a un terrible accidente, pues se cayó por las escaleras de su casa, lo que le generó lesiones en la cabeza, fractura de costillas y una hemorragia de la que no logró sobrevivir, dejando a todo el mundo del espectáculo completamente impactados.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el presentador del programa Hoy, quién señaló que: "Lamento la muerte de Benito Castro alguien que quiero mucho y llevo un gran recuerdo QEPD", además de reportarse que en cuanto tuvo la oportunidad fue a darle el último adiós y el pésame a la familia en la funeraria en la que fue velado, hecho que supuestamente no le habría gustado a su sobrina Daniela y por lo que le habría pedido que se fuera del servicio funerario.

Y aunque este tenso momento aún permanece en calidad de especulaciones, recientemente la prensa de Imagen TV interceptó al actor de novelas y comedias, cuestionándole precisamente qué fue lo que sucedió en el funeral del que fue gran amigo de su padre, a lo que este sinceramente respondió que: "sí fue cómo recordar otra vez esos momentos cuando me despedí de mi papá", mostrándose muy triste.

Ante esto, el reconocido presentador de Miembros al Aire también quiso dejar muy en claro que no había pelea con Castro como se ha estado diciendo en diferentes medios, señalando que habló con él antes de fallecer, confesando que: "Hace una semana vi una entrevista que le hicieron y me echaron encima al viejo, osea la reportera lo estuvo picando y diciendo que yo estaba enojado y eso no fue cierto".

Finalmente confesó que: "Le escribí y le dije: 'No dejes que te llenen la cabeza de cosas, si yo tengo algo que decirte, te lo digo de frente, te quiero mucho'", agregando que le habría gustado hacer más proyectos televisivos o de teatro con Benito, recordando que estuvieron juntos en la obra Perfume de Gardenias, deshaciéndose en halagos para este: "Siempre un trabajo de calidad, muy talentoso, buen amigo, buen compañero, se le va a extrañar".

Fuente: Tribuna del Yaqui