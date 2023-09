"Debe cuidar lo que dice": Conductor de 'VLA' molesto con Alejandra Guzmán por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico conductor de Venga la Alegría enfocado en espectáculos, Michelle Rubalcava, recientemente en pleno programa en vivo acaba de mostrarse bastante molesto con la famosa y reconocida cantante de rock, Alejandra Guzmán, así que ha pedido al aire que "debe de cuidar lo que dice" en sus entrevistas revelando la poderosa razón por lo que se atreve a enviarle tal mensaje.

Como se sabe, a inicios del mes de septiembre salió a la luz la primera parte de la entrevista le brindó a la famosa y muy polémica presentadora de los espectáculos, Pati Chapoy, en donde siendo completamente honesta destapó que ella y su hermana mayor, la Pasquel, en realidad: "La relación nunca fue muy cercana, nunca fue muy buena realmente, tenemos mucha diferencia de edades. Sé que no pone mi música en su casa, ni la de Luis Miguel, pero pues a mí me vale madres, yo tampoco veo sus telenovelas".

Ante estas fuertes declaraciones la actriz de novelas como Qué Ricos Tan Pobres, tranquila fue muy contundente al expresar que: "No sé por qué lo dijo mi hermana, pero yo a todos mis hermanos los quiero, los respeto, siempre tengo los brazos abiertos para cualquiera de mis hermanos", señalando que: "alguna alma maledicente fue a envenenarla con ese comentario, es absurdo", agregando que ama a todos sus hermanos.

Alejandra y Sylvia en festejo de Silvia. Twitter

Y a unos días de estos comentarios, ambas hermanas fueron captadas juntas por la prensa de TV Azteca, Televisa y más televisoras, mientras que celebraban que su madre, Silvia Pinal estuviera celebrando sus 92 años de edad, en donde en todo momento los reporteros fueron muy corteses y jamás hicieron preguntas sobre los escándalos que rodean a la familia en estos momentos.

Según la famosa presentadora, Flor Rubio, el motivo de que no hubiera cuestionamientos incómodos, fue porque todos respetaron el deseo de la familia de darle una celebración libre de escándalos a su madre, que al parecer antes de que saliera Pinal les pidieron que no le preguntaran nada de esto, momento en el que Michelle dijo que: "Alejandra debería de medir sus comentarios que hace en unas entrevistas entonces".

Esto pues considera que hablan de algo y luego se ofenden cuando le cuestionan, declarando que: "Ella sí habla de que no se lleva con Sylvia, que no hay buena relación, y es válido tampoco hay que satanizarla, pero creo que para seguir el guión, porque a lo mejor ahí la respetaron, pero en otro evento sí le van a preguntar, entonces creo que Alejandra debería ser más medida para no complicar las cosas para su mamá", señalando que el mantenerse en silencio era lo mejor para que a Pinal no le lleguen 'golpes' tan fuertes con sus noticias.

Fuente: Tribuna del Yaqui