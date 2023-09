Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna la famosa y reconocida modista, Paloma Cuevas, fue celebrada en su cumpleaños 51 de la manera más digna para una Reina, debido a que se dice que el famoso y muy querido cantante, Luis Miguel, para este día tan especial la sorprendió con un maravilloso regalo, el cual supuesta consta de un costoso ramo de 500 rosas rojas, dejando perplejos a todo aquel que lo vio.

Como se sabe, hace un par de días que Cuevas celebró su cumpleaños número 51 acompañada de sus hijas en Madrid, España, pero hasta el momento se desconoce si Luis Miguel pudo estar con junto a la diseñadora española en este día tan especial. A lo largo del día surgieron especulaciones con respecto a que el intérprete de Suave podría haber viajado a Madrid para sorprender a su pareja, dado que, tras sus conciertos en Chile, no tiene ningún compromiso hasta el próximo viernes en Las Vegas, Estados Unidos.

Sin embargo, el intérprete de canciones como La Incondicional y Por Debajo de la Mesa no fue captado en ningún momento en España, por lo que no hay confirmación de que haya celebrado el cumpleaños de su actual pareja. Pese a esta situación, todo indica que Luis Miguel no la olvidó en este día tan especial, pues algunos medios españoles captaron el momento en que un inmenso y espectacular ramo de 500 rosas rojas llegó al domicilio de Paloma, donde tres repartidores lo envolvieron y transportaron al interior con gran dificultad debido a su desproporcionado tamaño.

Aunque las personas encargadas de entregarlo a Paloma no confirmaron si la tarjeta tenía alguna firma o dedicatoria por parte del denominado 'Sol de México', se dice que este romántico detalle fue enviado por el padre de Michelle Salas, pero dado a que se le ha visto tan feliz y enamorado de la empresaria española, todo apunta a que sí han sido enviadas por parte de él como una muestra de su amor.

Por otra parte, trascendió que este no fue el único regalo que recibió la socialité, pues se dijo que a su domicilio llegaron numerosos paquetes y bolsas de reconocidas marcas de moda. De esta manera fue como, pese a ser un festejo 'tranquilo' para Cuevas, la modista celebró su aniversario de vida en la intimidad acompañada por su familia y un inmenso ramo de rosas rojas, que simboliza la declaración de amor más hermosa de Luis Miguel como pareja.

Cabe mencionar que Cuevas el día tan especial de sus 51 años se pronunció a través de su cuenta de Instagram para expresar su gratitud a la vida por permitirle llegar hasta este punto en su camino, celebrar que puede festejar con todos los que ama un año más y una extensa reflexión: "Hay que almacenar mucho agradecimiento y enfrentar el día a día con ilusión, favoreciendo el encuentro que es de donde emerge la felicidad, priorizando pensamientos que construyan".

