Filtran el contenido exclusivo de Yeri Mua y pide a sus fans que reporten cuentas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer, Yeri Mua decidió consentir a sus fans y tal como lo había anunciado desde hace algunos meses, decidió deleitarles la pupila a sus fans, así que escuchó sus peticiones y abrió su cuenta en una famosa plataforma de suscripción, donde tiene a la venta contenido exclusivo con el que ha puesto a soñar a más de uno, pero acaban de filtrar su material.

A sus 21 años la estrella de Internet se despojó de toda su ropa y para disfrutar de su material tienen que pagar 20 dólares al mes, es decir, alrededor de 342 pesos mexicanos, aunque esta suscripción se debe renovar y también hay posibilidad de pagar por material especial si es que quieren que les muestre algo en específico.

Desde sus redes sociales promociona su nuevo negocio, pero recientemente se mostró molesta ya que alguien que se suscribió decidió lucrar con sus imágenes y videos, por lo que comenzaron a difundirlos a través de una página, donde cobran menos a cambio de obtenerlos, lo cual le representa pérdidas económicas importantes, además de que le parece injusto para sus fans que están en su comunidad.

Instagram @yerimua

La llamada 'Bratz Jarocha' estaba consciente de que esto podía suceder, pues a muchas celebridades que están en esta plataforma les ha sucedido lo mismo, pero para evitar eso le pidió a sus fans que si llegan a ver páginas con su material las reporten, además de que dijo tomara acciones para que esas personas bajen el contenido de redes sociales.

Ni p…do, eso iba a pasar pero me pueden ayudar a reportar si es que llegan a ver uno. Igual voy a investigar para darlos de baja", comentó la famosa.

Instagram @yerimua

De igual forma, Yeri Mua expresó que no le preocupa que estén circulando sus imágenes ya que asegura no subió nada malo y destacó que es parte de trabajo, por lo que no se avergüenza que la vean en paños menores ni mucho menos, pues de cualquier forma ya subía algunas cosas subidas de tono a sus redes, pero ahora decidió sacar provecho de sus atributos.

No obstante, algunos internautas la acusaron de haber sido ella misma la que filtro su contenido como una estrategia de publicidad, mientras que otros señalaron que no tiene tan buenas imágenes como para pagar una mensualidad ya que no muestra más de lo que ya ha hecho en Internet, por lo que consideran una mala inversión unirse a su cuenta.

Fuente: Tribuna