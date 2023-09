Hija de Alejandro Fernández lo 'traiciona' y filtra tremendo detalle íntimo del cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si algo es bien sabido por la prensa mexicana es que Alejandro Fernández suele ser sumamente receloso con su vida privada, al grado en el que rara vez se detiene a dar entrevistas en alguna de sus presentaciones, motivo que lo llevó a tener problemas con varios medios de comunicación durante las el festival de música, las Fiestas de Octubre, donde la prensa de diversas compañías se negaron a promocionar el concierto del intérprete de Me dedique a perderte.

Aunque hay temas que se desconocen de Alejandro, es bien sabido que goza de una relación amorosa con Karla Laveaga, con quien se lleva cerca de 20 años de diferencia, aunque esto no ha sido un impedimento para que ambos pertenezcan al selecto grupo de las parejas más estables de la farándula, puesto ambos comenzaron a salir desde el año 2011, lo que significa que ya llevan 13 años juntos.

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, la prensa ya ha comenzado a cuestionarse si Karla y Alejandro están planeando caminar por el altar próximamente, hecho por el que fueron cuestionados en una de sus extrañas apariciones juntos, cosa que negaron, pero parece ser que los medios de comunicación no se quedaron demasiado conformes con esta respuesta, por lo que el programa de Telemundo, La mesa caliente, acudió a cuestionar a la hija del cantante de Hoy tengo ganas de ti, Camila Fernández, para saber si lo que decía era real.

Según declaraciones de Camila, su padre es una "alma libre" que considera que se debe únicamente a él y a su "público", por lo que no está en sus planes convertirse en el esposo de Karla; aunque esto no significa que Alejandro no esté profundamente enamorado de la modelo e influencer, cosa que fue señalada por la nieta de Alejandro Fernández: "Así ha sido siempre y su corazón es para quien sea, para todo mundo, para ahorita Karla, está muy enamorado también con Karla y que haga lo que le haga feliz".

Por otro lado, la joven cantante destacó otros aspectos de Alejandro, como por el ejemplo, el hecho de que actualmente se encuentra sumamente enfocado en su carrera musical, así como también indicó que es una persona muy entregada a su familia y a sus seres queridos, aunque todo indicaría que las verdaderas dueñas de su corazón no son otras más que sus nietas Mía y Cayetana, cuya llegada a su vida lo mantienen muy "ilusionado".

Cabe señalar que hace unos meses se supo que la vida de Alejandro se volvería mucho más luminosa con la llegada de su tercer nieto, quien es hijo de Alex Fernández y su esposa Alexa Hernández. Dicha noticia fue confirmada cuando el intérprete estaba dando el concierto más importante de su vida en la Arena de la Ciudad de México, tal y como lo hizo su padre hace varias décadas.

