Juan Osorio rompe el silencio sobre si fue él quien provocó problemas alimenticios a Anahí

Ciudad de México.- Juan Osorio rompió el silencio y aseguró que no fue él el productor de telenovelas que pidió a Anahí que bajara de peso para convertirse en al protagonista de la telenovela A mil por hora. Y es que la cantante confesó en una entrevista con Joaquín López-Doriga que fue a raíz de ese comentario fue que sus problemas alimenticios se desataron por años y que, además, la llevaron a ser hospitalizada y casi perder la vida.

Después de que la artista le reveló que sus problemas de anorexia y bulimia surgieron porque ese productor le dijo que "estaba gordita", algunos aseguraron que el hombre en cuestión era Juan, por lo que el padre de Emilio Osorio negó esta situación durante su más reciente encuentro con la prensa. "Anahí y yo somos, y con su esposo, creo yo, más amigos. Nunca le dije nada [sobre su físico], no", respondió a los medios de comunicación.

Para dejar en claro la forma en que trata este tipo de situaciones con los artistas, el creador de melodramas como ‘Mi Marido tiene Familia’ y ‘El Último Rey, El Hijo del Pueblo’ manifestó: "La verdad es que no es un tema conmigo, yo nunca le digo a una actriz ‘eres esto o lo otro’. Si la necesito de una manera, platicamos y se pone en forma nada más".

Sin ahondar en más detalles, Juan Osorio puso fin al polémico tema subrayando que no impuso ningún tipo de régimen alimenticio a la integrante de RBD. "La quiero mucho. Trato de respetar mucho a los seres humanos y a mis compañeros más", concluyó.

Anahí da detalles de su anorexia y bulimia

Durante la charla con López-Dóriga, Anahí reveló que sus problemas alimenticios comenzaron cuando tenía 14 años de edad, cuando un productor la citó en su oficina para proponerle que se convirtiera en la próxima protagonista de su telenovela, que sería un remake del exitoso melodrama Quinceañera. Cuando la joven recibió la noticia, su emoción fue tal porque se trataba de un protagónico.

Sin embargo, mientras recibía la propuesta, el productor le indicó que para darle el papel tenía que bajar de peso, debido a que a su parecer estaba "llenita", comentario que impactó a la actriz que, en ese momento, trató de no hacer ninguna expresión que denotara lo mucho que le había afectado lo dicho, no obstante, por dentro experimentó un sentir que nunca antes había reconocido dentro de sí.

"(Me dijeron) 'las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita, tú tienes que trabajar mucho en ti para que hagas la novela', y en ese momento recordó, "ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido, ahí conocí el miedo a ser yo, ahí conocí una parte vulnerable a más no poder, ahí sentí que no era suficiente y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida; años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia", indicó.

En esa misma entrevista, Anahí situó sus problemas alimenticios a partir de que tuvo 14 años, los cuales fueron en detrimento y mejoraban, en intermitencias, hasta la época en que la actriz seguía grabando la exitosa telenovela de Rebelde.

Fuente: Tribuna