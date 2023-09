¿No está arrepentida? Maryfer Centeno analiza las disculpas de Adianez Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adianez Hernández se encuentra en medio de la polémica luego de que confirmará su separación de Rodrigo Cachero, con quien tuvo una relación de 11 año de la que surgieron dos hijos, debido a que decidió cambiar de rumbo de su vida e involucrarse con otro hombre, por lo que le ha llovido una ola de críticas por su infidelidad y de alguna forma se vio orillada a pronunciarse al respecto.

Aunque el actor ha tratado de ser cuidadoso con el tema, debido a que se trata de la madre de sus hijos, el tema se salió de control y la opinión pública se encuentra escandalizada ya que el tercero en discordia es Augusto Bravo, esposo de Larisa Mendizábal, quien a su vez es madre del primer hijo de Cachero, por lo cual la han tundido de manera severa.

Después de varios días de guardar silencio, la conductora decidió romper el silencio y admitir culpas, así que a través de su cuenta de Instagram grabó un video en el que reconoció su error y se disculpó con todos los que se vieron afectados por su decisión, aunque destacó que Rodrigo la descuidó y que venían de una crisis matrimonial, de alguna forma tratando de quitarse culpa, razón por la que algunos pusieron en tela de juicio su sinceridad.

¿Adianez Hernández está arrepentida?

La famosa grafóloga, Maryfer Centeno decidió analizar su material y a través de un video en su canal de YouTube, desmenuzó lo que dice el lenguaje corporal de Adianez y realizó fuertes declaraciones que no la dejan muy bien parada en medio de la tormenta que atraviesa, aunque destacó que su trabajo no es juzgar sino mostrar lo que dicen sus expresiones.

En los primeros momentos de su discurso, la experta se percató de ciertos movimientos que reflejan sus emociones:

Enseña los dientes y cierra los ojos | Demuestra que está enojada

Movimiento constante de manos | Refleja nerviosismo

Las cejas y el mentón hacia arriba | Signo de desafío y que no se piensa achicar

En cuanto menciona "No me voy a defender porque hay cosas que son indefendibles", la postura cambió y Centeno asegura que se muestra a la defensiva, además de que no está dispuesta a abrir su comunicación ni negociar su decisión, mientras que cuando se le corta la voz sería un indicador de enojo por encima de la tristeza y a la hora de disculparse cierra los ojos, aparentemente porque no le gustaría pasar por todo esto.

A manera de conclusión, Maryfer Centeno mencionó que en el video de Adianez Hernández de acuerdo a sus expresiones parece más preocupada por la opinión pública que del cómo se pueda sentir su exesposo y nota que en ningún momento se ve arrepentida o preocupada, al contrario la mira molesta de tener que salir a dar esta declaración.

