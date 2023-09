Orgullo nacional: The Warning conquista en los MTV VMAS 2023; ¿quiénes son?

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- La noche del pasado martes 12 de septiembre los amantes de la música estuvieron muy pendientes sobre quiénes fueron los ganadores de los MTV Video Music Awards 2023 (VMAS), evento que llevaba a cabo su 40 edición y donde los máximos exponentes de la industria se concentraron en el Prudential Center ubicado en Newark, New Jersey. Lo trascendente de esta entrega de premios de una de las cadenas musicales más importantes a nivel internacional, fue la gran asistencia de artistas femeninas donde Taylor Swift y Shakira fueron de las más celebradas; sin embargo, México también contó con un exponente que conquistó a la audiencia y nos referimos a la agrupación The Warning.

Al escenario se sabe, subió el cantante de corridos tumbados Peso Pluma quien puso el nombre de México en alto; no obstante, él originario de Jalisco no fue el único que enalteció a toda la nación pues en el caso del rock mexicano, la agrupación originaria de Nuevo León y conformada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villareal de 23, 21 y 18 años respectivamente también conquistaron a la audiencia y sobre todo, demostraron que lo hecho en México es digno de reconocerse.

Las hermanas originarias de la ciudad de Monterrey, han subido a diversos escenarios donde tuvieron la oportunidad de abrirle a artistas como Guns N' Roses, Metallica, Foo Fighters o Muse, por mencionar algunos, e incluso se han presentado en diversos festivales tales como Download o Rock Am Ring. Sin embargo recientemente se volvieron tendencia debido a que subieron al escenario donde deleitaron a todos los asistentes a la mencionada entrega de premios y además pusieron a bailar a todos con su poderoso ritmo.

Foto: Instagram

Las regiomontanas interpretaron el tema More, el cual fue lanzado hace cuatro meses de manera oficial e incluso se ha convertido en una de las canciones más populares de esta singular agrupación. Previo a poner a bailar a todos los asistentes e incluso llevarse una gran innovación de parte de Taylor Swift, el reggaetonero Anuel AA fue el encargado de presentarlas y con ello se desataron diversos memes a través de plataformas digitales especialmente Twitter actualmente conocida como X.

Captura de pantalla

Una vez que las tres hermanas saltaron al escenario, de manera inmediata se volvieron tendencia no sólo por parte de los connacionales que celebraron su asistencia, sino también porque diversos televidentes tuvieron la oportunidad de escucharlas por primera vez y con ello, se despertó la curiosidad respecto a saber más sobre su carrera y sobre todo su música. No obstante, también trascendieron porque a diferencia de otros exponentes mexicanos, ellas optaron por cantar en inglés y no en su lengua materna, lo que también les valió algunas críticas.

Foto: Instagram

En repetidas ocasiones The Warning ha expresado que desde temprana edad comenzaron a desarrollar el gusto por el rock e incluso las tres hermanas en grabaron varios covers a temas como Enter Sandman de Metallica; no obstantem fue hasta el año 2017 cuando lanzaron de manera oficial su primer álbum titulado XXI Century Blood y con ello le siguieron Qeen of the Murder Scene y Error, el cual fue lanzado en 2022 y con el cual han conseguido hacerse de mas fanáticos a nivel internacional.

Fuente: Tribuna