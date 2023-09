Pepe Aguilar reacciona a los corridos tumbados: "No me vean sonado como Peso Pluma"

Ciudad de México.- Aproximadamente desde el año 2020 comenzó a surgir una nueva ola del regional mexicano conocida como corridos tumbados bélicos, cuyos principales promotores son Peso Pluma, Natanael Cano, entre otros. Dicho subgénero ha provocado gran controversia en los artistas de la vieja escuela como es el caso de Paquita la del Barrio, Alfonso Lizárraga y hasta otros famosos que no están dentro de esta rama musical, como es el caso de Lin Mai, quienes abiertamente se han expresado en contra de esta música por promover aspectos como la violencia y al narcotráfico.

Hace ya varios meses, algunos medios lanzaron notas en las que revelaban que Pepe Aguilar era uno de los cantantes que estaban en contra de los corridos tumbados bélicos; incluso hubo quienes llegaron a mencionar que Ángela habría ido en contra de su progenitor al grabar un TikTok en el que se le ve utilizando de fondo el tema de Ella Baila Sola, canción insignia de Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real de Peso Pluma).

Recientemente, el cantante de éxitos como Credo, Por mujeres como tú y Destilando amor brindó una entrevista en exclusiva para el portal de noticias Publimetro, donde rompió el silencio acerca de este tipo de música y reveló que tan de acuerdo se encuentra con las nuevas generaciones del regional mexicano. Entonces... ¿Pepe Aguilar odia a Peso Pluma, Natanael Cano y a otros artistas del mencionado género musical?

Fotografía de Pepe Aguilar

Créditos: Internet

La realidad es que no, parece ser que el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre prefirió mantenerse neutral con respecto a este tema, aunque sí aclaró que le desagradan, también especificó que había algunas más que le gustaban como lo instrumentos y ritmos que están implementando. Por otro lado, el famoso dejó en claro que, posiblemente, jamás sonaría como Peso Pluma, pero no negó que ha llegado a escucharlo.

" Las canciones de música regional mexicana que los jóvenes están consumiendo llegan al primer lugar global. He visto mucha cosas en mi vida (risa). En algunas cosas estoy de acuerdo y otras no, como lo que está sucediendo con los instrumentos, la música y los arreglos está padrísimo... ¿Qué lo voy a hacer yo?, probablemente no me vean sonado como Peso pluma, pero sí me van a ver oyéndolo en mi camioneta. La música es tan hermosa, el caso es que exista como sea, que te guste o no te guste."

Un tema por el que el charro ha sido frecuentemente señalado es porque no nació en México, punto que fue tema de conversación hace unos meses, cuando Ángela Aguilar reveló que era 25 por ciento argentina. Es por ello que los reporteros del mencionado medio de comunicación cuestionaron al famoso sobre cómo lidia con los cuestionamientos constantes de la gente, a lo que él recordó que tuvo que nacer en Texas porque su papá (Don Antonio Aguilar) estaba de gira en la mencionada zona.

Las críticas hacia la nacionalidad de Pepe Aguilar surgieron tras declaraciones de Ángela durante la final del Mundial 2022

Por otro lado, Pepe dejó en claro que, pese a que cuenta con dos nacionalidades, por que también fue registrado en Zacatecas, él creció siendo mexicano, ya que, creció en Villa Nueva y no en Estados Unidos, tal y como la gente que lo crítica suele menciona. Asimismo, el intérprete de Miedo reveló que se siente muy orgulloso de ser mexicano, esto pese a que cuenta con dos pasaportes entre sus documentos.

"Desde pequeño he estado orgulloso y lo he tenido muy claro. Yo no nací en México, pero... ¿y eso qué fregados? Uno: no me preguntó nadie dónde estaba la patria de mi mamá o dónde nacer. Dos: mis papás estaban de gira ahí me tuvieron en San Antonio, Texas, pero al mismo tiempo me registraron en Villa Nueva, Zacatecas. Ahí crecí. Culturalmente o mi sistema operativo (para que los chavos entiendan) pues es 100 por ciento mexicano. Orgulloso aunque tenga dos pasaportes, la cultura y manera de pensar, pues es mexicana."