¿Qué sucedió con Peso Pluma? Dania Méndez despeja dudas de su fugaz romance con Peso Pluma

Ciudad de México.- Tras su paso por La Casa de los Famosos de Estados Unidos, Dania Méndez ha continuado con su carrera artística y hace unos meses sorprendió al aparecer como modelo principal de Peso Pluma, quien la invitó a colaborar para su tema Bye, el cual es un himno al desamor y en el video protagonizaron algunas románticas escenas que causaron furor entre sus fanáticos.

Para este proyecto, ambos viajaron a República Dominicana, donde se realizaron las grabaciones y llamó la atención que más allá de lo laboral se tomaron un tiempo para disfrutar de los paisajes de aquel lugar y disfrutaron de algunas actividades turísticas, así que fueron captados por fans muy juntitos entre abrazos y tomados de la mano, lo cual levantó sospechas acerca de un posible romance.

Después de que terminaron la promoción de su tema, paparazzis los captaron llegando al aeropuerto de la CDMX, así como en lujosos restaurantes y eso se tomó como la prueba de que estaban en medio de una relación, aunque ninguno de ellos lo confirmó y poco después la influencer se fue a encerrar al programa de Telemundo y no se supo nada más de lo que tuvieron.

Por esta razón, abordaron a Dania en un evento y le cuestionaron acerca del intérprete de corridos tumbados, así que aseguró que eso ya quedó atrás y que mantienen una estrecha relación amistosa, dejando en evidencia que no le agrada que le pregunten por él: "Yo fui a trabajar, lo conocí, la pasamos increíble y la pasamos súper bien, pero ya".

Al cuestionarlo si tuvo la oportunidad de verlo en el Festival Arre, donde se llevó los aplausos del público, Méndez reveló que acudió a disfrutar del evento, pero no el día que él se presentó, por lo que desde mayo no han vuelto a encontrarse. Aunque, asegura que siguen en contacto: "Somos buenos amigos y me da gusto verlo triunfar, crecer y verlo grande".

Peso Pluma recibe fuerte advertencia

Emilio Hassan Kabande Laija, mejor conocido como 'Doble P' se encuentra en la cima del éxito, pero hace unos días recibió una fuerte amenaza de parte de una poderoso grupo criminal, mismo que con una manta le pidió no presentarse en Tijuana o de lo contrario su vida correría peligro, algo que ha alertado sus fanáticos ya que representantes del regional mexicano han sido blanco de atentados.

Hasta ahora, el intérprete de Ella Baila Sola no ha cancelado su participación y la Fiscalía General de Baja California anunció la detención del responsable que colgó el mensaje, así que se encuentran en las indagatorias correspondientes, pero en su aprehensión el sujeto poseía droga y se le señala de terrorismo.

