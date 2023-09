Rodrigo Cachero niega que su ruptura hay sido por problemas de alcoholismo y depresión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rodrigo Cachero se ha convertido en tema de conversación luego de que hiciera pública su separación con Adianez Hernández, noticia que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo debido a que parecían ser una de las parejas más consolidadas del medio con 11 años de relación y dos hijos, por lo que de inmediato comenzaron a surgir especulaciones acerca de los motivos que los llevaron a tomar rumbos distintos.

La conductora se ha mantenido sumamente hermética y únicamente emitió un comunicado en el que destacó que decidió hacer un cambio y que velara por el bien de sus hijos como siempre lo ha hecho, mientras que Cachero dio algunas pistas de que ella le había sido infiel al decir que a veces a uno se le acaba el amor primero, así como que no quería que lo vieran como si él fuera Shakira y ella Piqué.

No obstante, la revista TV Notas publicó que algunos de los motivos que habían llevado a la exparticipante de Survivor México a buscar amor por otra parte habrían sido los supuestos problemas de alcohol y depresión del actor, algo que ya desmintió en redes sociales y fue contundente al decir que no intenten justificar lo injustificable.

Fue a través de sus redes sociales, donde el famoso reaccionó y fue muy claro al decir que no hubo más que una infidelidad que terminó con lo que habían construido como familia y aprovechó para desmentir que convivían con su expareja y madre de su primer hijo, Larisa Mendizábal y su entonces pareja Augusto Bravo, con quien ahora se quedó Adi.

Ay, por favor…Información que trata de justificar lo injustificable. Los que me conocen saben la clase de ser humano que soy, siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera", comenzó diciendo.

De igual forma, el también productor explicó que sí descuidó de algún modo a su familia, pero por cuestiones de trabajo que tuvo que ausentar varios meses, negando tener un problema de desempleo como aseguró la publicación: "He trabajado muchos años para proveer y apoyar a mi familia y jamás he fallado. Este año dirigí un proyecto de 6 meses con largas jornadas de trabajo (...) Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando".

Para rematar con su comunicado, Rodrigo Cachero manifestó que siempre se ha conducido con valores, así como que no piensa caer en provocaciones ya que de su parte no hubo más que trabajo con la intención de darle lo mejor a su familia: "Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir", aseveró reiterando que todo derivó del engaño de Adianez.

