Shakira y Peso Pluma enloquecen a Taylor Swift en los VMA's: Así reacciona al poder Latino

Estados Unidos.- La famosa y querida cantante colombiana, Shakira, y el polémico cantante de corridos tumbados mexicano, Peso Pluma, fueron uno de los artistas que se presentaron en la premiación de los tan reconocidos VMA's 2023, los cuales con su show y talento lograron enloquecer a Taylor Swift de la emoción al verlos, pues en video fue captado el momento en el que reaccionó con furor al poder latino de estas estrellas.

La tan esperada ceremonia de entrega de los premios Video Music Awards (VMA's) 2023 se acaban de realizar el pasado martes 12 de de septiembre en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, dónde se pudieron ver a grandes exponentes de la música, de origen latino, norteamericanos, británicos y de todo el mundo, donde se les reconoce su contribución a la industria musical con premios como al Mejor Video o Mejor Canción.

Una de las artistas que estuvieron presentes en la mencionada premiación fue la intérprete de TQG, tema por el cual ganó un premio como mejor dueto al lado de la famosa y reconocida cantante de reggaetón, Karol G, pero además de subir al escenario para aceptar el premio, también lo hizo para realizar un espectacular performance en el que una vez más demostró que sus "caderas no mienten".

Ante esta increíble presentación de Shakira donde demostró gran parte de su talento, la famosa intérprete de You Belong To Me fue captada mientras que saltaba bailando al ritmo de la música y además veía a sus acompañantes haciendo gestos encantados, demostrando que admira a la colombiana, pudiéndose notar que usó frases como "amazing" (asombroso), causando un gran revuelo en las redes sociales.

Pero no solo la participación de Shakira fue el único momento en el que usuarios de X, anteriormente conocido como Twitter, la vieron disfrutar y bailar, pues cuando tocó el turno de Peso Pluma, también mostró un gran interés y gusto por su música, pues aunque no saltó y gritó al igual que con la creadora de Waka Waka, sí la grabaron mientras movía la cabeza al ritmo de los corridos del joven.

Fuentes: Tribuna del Yaqui