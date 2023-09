"Tantos hombres que hay": Escalona y elenco de 'Hoy' tunden a Adianez Hernández por infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica que surgió por la separación entre Adianez Hernández y Rodrigo Cachero parece no tener fin debido a que cada vez salen a la luz nuevos detalles de su ruptura, la cual se dio por una infidelidad que cometió la exactriz de TV Azteca. Esta mañana de miércoles 13 de septiembre la presentadora Andrea Escalona y sus compañeros del programa Hoy opinaron acerca de la aventura que tuvo 'Adi' antes de divorciarse e hicieron controversiales comentarios.

A través del matutino del Canal de Las Estrellas transmitieron una entrevista de Cachero, en donde el famoso actor y director niega que su aún esposa lo haya engañado con Augusto Bravo, quien era novio de su exesposa Larisa Mendizabal: "Es que, si yo estuviera seguro o fuera cierto, pues yo mismo lo diría ¿no?, o sea, me parecería un acto tan fuerte que yo mismo saldría a aclararlo, y pues no, la verdad es que no tengo ni armas ni herramientas y tampoco sería yo capaz de hacer eso", dijo sobre la supuesta relación exmarital que tuvo Adianez.

Rodrigo, quien trabajó por décadas en el Ajusco y hasta este 2023 consiguió volver a trabajar a Televisa, incluso defendió a la madre de sus hijos menores y hasta la alabó como mujer: "La gente empezó a hablar y a mí me duele porque yo la quiero mucho, yo la admiro y creo que es una gran mujer y la mamá de Ian y de Kai, y justamente por eso bajé eso, porque no era para que empezaran a filtrar información ni a inventar chismes", aseguró.

Tras escuchar estas declaraciones, tanto Andrea como sus compañeros de la sección ¿De qué me hablas? opinaron al respecto y se le fueron a la yugular a Hernández, pues ella misma acaba de confirmar que sí fue infiel: "Ella le fue infiel con la actual pareja de su exesposa, fue un rompecabezas muy raro... tantos hombres que hay en el mundo, cómo te metes con la actual pareja de la ex de tu marido", dijo Sebastián Reséndiz. Por su parte, Escalona envió todo su apoyo y cariño a Rodrigo y a Larisa.

Los conozco a los cuatro, sí es penoso, lo lamento por Larisa y por Rodrigo".

Por otro lado, quien ya salió a defender a Adianez Hernández del escrutinio público fue la famosa actriz Bárbara de Regil, quien aseguró que tiene décadas de conocer a la actriz y por lo cual dice que es un gran ser humano: "El amor se desgasta y como lo hayas hecho, nadie es perfecto... lo que hiciste fue buscar tu paz y felicidad... nunca con la intención de lastimar a nadie, eres una mujer increíble, no mereces ser juzgada, es tu vida. Te amo", dijo la protagonista de Rosario Tijeras.

