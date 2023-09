Tras rumores de despido, Galilea Montijo abandona 'Hoy' por trabajo en Estados Unidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días de nueva cuenta el nombre de Galilea Montijo no ha dejado de estar en tendencia en las redes sociales y medios de comunicación debido a que ha protagonizado varios escándalos como su romance con Isaac Moreno y que presuntamente practica la santería. Sumado a esta situación, se especula que fue despedida de ¿Quién es la máscara? y además hasta abandonó la transmisión del programa Hoy.

Sin duda alguna, 'La Gali' es una de las presentadoras más emblemáticas de Televisa debido a que tiene más de 28 años en sus filas, siendo parte de los proyectos más exitosos de la empresa, como la reciente primera temporada de La Casa de los Famosos México. Lastimosamente, Álex Kaffie reportó que ahora los altos mandos de San Ángel tomaron la decisión de separarla del equipo de investigadores de ¿Quién es la máscara? debido a que ha estado envuelta en fuertes controversias durante los últimos meses.

Durante la mañana de este miércoles 13 de septiembre, Montijo no apareció al aire en el matutino del Canal de Las Estrellas, por lo que solo aparecieron a cuadro Tania Rincón, Andrea Legarreta, Raúl 'El Negro' Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley, entre otros. A los televidentes no les pareció extraño debido a que la ausencia de la tapatía ocurrió justo cuando arrancaron las grabaciones del reality dominical antes mencionado, por lo cual muchos creyeron que su falta en Hoy se debía a ello.

Sin embargo, la razón por la que Galilea no estuvo al aire en el programa de Andrea Rodríguez Doria se debe a que no está en México, lo cual confirma que no será parte de la siguiente temporada de ¿Quién es la máscara?. Aunque la también actriz de 50 años no ha querido compartir qué está haciendo, fue su estilista y amigo Bernardo Javier quien destapó que habían salido del país y que se encontraban en Austin, Texas.

'Bernie', como es conocido el peinador, publicó una historia de un letrero carretero con la mencionada ciudad, además de que grabó a su 'Patrona' conduciendo mientras llevaba puesta una playera amarilla con la leyenda Teletón USA, por lo cual se cree que está en Estados Unidos para algo de esta fundación. Lo que es una realidad, es que el público de Televisa está triste por no ver a Gali en Hoy y además porque ya se confirmó que no volverá como investigadora de ¿Quién es la máscara?.

