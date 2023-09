VIDEO: Así fue la reacción de Andrés Johnson al ver su elevado recibo eléctrico en Sonora

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Sin duda alguna, Andrés Johnson se ha convertido en uno de los creadores de contenido más famosos del momento, con más de 6 millones de seguidores en TikTok y cerca de 3 millones en Instagram. Su humor y creatividad lo han colocado como una de las personalidades más destacadas de las redes sociales, promocionando contenido de moda, belleza, historias personales y a favor de la comunidad LGBT.

El humor del influencer sonorense es tal que es capaz de reirse de sí mismo en las tragedias que sufre. Tal es el caso de elevado recibo de energía eléctrica que recibió este mes de septiembre. En su cuenta de Instagram, Johnson reveló a sus fans cuánto le llegó de luz: "El recibo de la luz, tengo mucho miedo, porque de que a la gente les ha llegado 5 mil pesos de luz, en vivo y en directo (dijo antes de ver su recibo), 6 mil pesos de luz".

Tras observar dicha cantidad, el creador de contenido aseguró que no estuvo durante todo el mes de agosto en su natal Hermosillo, pues se encontraba en la Ciudad de México, por lo que no se explica cómo es que el cobro es 6 mil pesos. "Es que como me llegaron 6 mil pesos, ni siquiera estuve en Hermosillo en agosto, yo estuve en la Ciudad de México en agosto, todo agosto"

El gobierno paga una parte, 3 mil 71 pesos pagó el gobierno, de este recibo (dijo observando el recibo). Y aparte yo otros 6, pues si, 10 mil pesos de luz gasté. Se me olvidó que estoy enfriando Hermosillo, que tengo minisplits para enfriar todo el chin… Estado. AMLO haz algo", bromeó el influencer.

Aumento de cobros

Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no existen incrementos en el costo de la electricidad en Sonora y que se mantendrán los precios de la luz sin aumentos mientras dure su mandato, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunciaron una subida de hasta el doble en el monto, manteniendo un mismo consumo en relación al mismo bimestre del año 2022.

Por su parte, los directivos de la CFE, división noroeste, ofrecieron una rueda de prensa en la capital de Sonora para reiterar que no hubo un incremento en las tarifas eléctricas sino que hubo un alza en el consumo de los sonorenses debido a las temperaturas atípicas de este 2023. Hugo Alberto Niebla Mendoza, explicó que las temperaturas influyeron: "Sube la temperatura y el incremento provoca que nuestros clientes nos demanden más energía".

Fuente: Tribuna