Acusan a Adianez Hernández de silenciar a Larisa tras exponer infidelidad a Rodrigo Cachero

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy polémica presentadora, Adianez Hernández, recientemente regresó al centro del escándalo debido a que la acusan de querer silenciar a la famosa y reconocida actriz, Larisa Mendizábal, con respecto a lo que ha hablado sobre lo sucedido con su expareja, Augusto Bravo, y Hernández, en donde expone su infidelidad al querido actor de novelas, Rodrigo Cachero.

Como es del dominio público desde hace una semana, el famoso exactor de Televisa anunció a través de sus redes sociales que tomó la decisión de separarse de Adianez pues estaban viviendo un "infierno", tras lo que rápidamente se esparció el rumor de que la presentadora le habría puesto el cuerno con supuestamente el padrastro del primer hijo de Rodrigo, Augusto Bravo, que era la pareja de Larisa desde hacía 11 años.

Ante estos señalamientos, tanto Adianez como Rodrigo prefirieron mantenerse en silencio varios días, hasta que el pasado lunes 11 de septiembre, Mendizábal fue interceptada por Venga la Alegría y les confesó que: "Sí (le fueron infiel), qué más te digo, sí, fue así... Para mi fue muy sorpresivo porque según yo estaba bien, fue hace como tres meses, que efectivamente Rodrigo se dio cuenta primero entonces pues me tuvo que decir mi novio lo que estaba pasando porque ya y ha sido muy difícil".

Después de que Larisa rompiera el silencio, el pasado miércoles 13 de septiembre la exparticipante de Survivor México decidió romper el silencio con un video propio a través de sus redes sociales, en el que expresa que había querido guardar silencio, pero que decidió hablar por los ataques a sus hijos que considera injustos ya que son inocentes, agregando que: "ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción, tiene una reacción", señalando que no se justifica porque no la tiene: "No quiero juzgarme, no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta".

Pero, al parecer el que saliera con este mensaje a través de su cuenta de Instagram no es lo único que haría para buscar limpiar su imagen, debido a que recientemente a través de la página de X especializada en los espectáculos, La Comadrita, señaló que Adianez quería silenciar a Mendizábal, declarando que: "Me sorprende la manera en la que @AdianezHzR quiere silenciar, ya denunciaron los videos publicados por Larisa, en mi Instagram igual me denunciaron el video por "acoso" cosa que no es verdad. En mi página de Facebook igual me denunciaron el video".

Cabe mencionar que la actriz de melodramas como Lo Qué Callamos Las Mujeres, no ha salido para defenderse de las acusaciones que la tachan de querer quitar las declaraciones públicas de las expareja de su Rodrigo y Augusto, pero se espera que muy pronto se pronuncie ante los ataques que también recibe con referente a este delicado tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui