Alejandro Gou hace fuerte reclamo en funeral de Benito Castro por este importante motivo

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido productor de teatro, Alejandro Gou, recientemente asistió al velorio del querido comediante, compositor, actor y cantante, Benito Castro, en donde habló para las cámaras de Sale el Sol para hacer un muy fuerte reclamo en medio de la realización del funeral del histrión de Televisa, el cual estaba justificado dado al importante motivo por el que lo hizo.

Como se sabe la tarde del pasado lunes 11 de septiembre se informó en Ventaneando que lamentablemente Castro hacía unos momentos que acaba de fallecer, expresando que esto se debió a un terrible accidente, dado a que al momento de que iba a salir para una cita laboral, este se cayó por las escaleras de su casa, lo que le generó lesiones en la cabeza, cuello y nuca, además de fractura de costillas y una hemorragia de la que no logró sobrevivir, dejando a todo el mundo del espectáculo impactados.

Ante esta terrible noticia, varios medios de comunicación y celebridades de empresas televisivas como la empresa San Ángel, Imagen TV y de TV Azteca, se pronunciaron a través de las redes sociales para dejar a la familia sus más sinceras condolencias, además de señalar la profunda tristeza que sentían por el deceso inesperado de uno de sus más queridos compañeros de trabajo, recordando su exitosa trayectoria de más de 50 años.

Para darle el último adiós, amigos, colegas de trabajo y familiares lo velaron desde la tarde del pasado lunes 11 de septiembre hasta la tarde del pasado miércoles 13 de septiembre, donde la prensa antes mencionada también estuvo presente y ante reporteros de Hoy, Venga la Alegría y demás los presentes hablaron ante sus cámaras para hablar con respecto a Castro y reviviendo polémicas pasadas.

Uno de los entrevistados fue precisamente el productor de obras de teatro, el cual señaló que estaba justo en el momento de hacer un reclamo, pero no a la familia o en contra de Benito, sino contra la ANDA, la Asociación Nacional de Actores, debido a que el panteón en el que fue enterrado el reconocido histrión se encuentra en calidades deplorables, afirmando que era "una vergüenza" lo abandonado que tenían el lugar, que las tumbas estaban saqueadas y había un cochinero, denunciando tumbas derrumbadas.

Por ese motivo, Alejandro pidió a la nueva administración que se dejaran de peleas legales y comenzaran a invertir el dinero que aún les llega para darle una atención digna a los histriones de la tercera edad que ya no pueden trabajar y con más respeto a los ya fallecidos, dándole mantenimiento a sus lápidas como les corresponde, señalando que era por eso que ya nadie creía en ellos y no estaban queriendo cooperar, afirmando que era una lástima que no prioricen a quienes lo merecen.

Fuente: Tribuna del Yaqui