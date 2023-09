Biby Gaytán filtra detalles de su matrimonio con Eduardo Capetillo; ¿es celoso y tóxico?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz Biby Gaytán sorprendió a todos sus admiradores y fans debido a que recientemente habló de forma contundente sobre las razones por las que se alejó de las telenovelas y espectáculo en general durante años. Como se sabe, se ha especulado mucho que su esposo Eduardo Capetillo es un hombre muy celoso, que le prohíbe realizar determinados proyectos, e incluso hablar con algunos miembros de la prensa.

La mañana de este jueves 19 de septiembre la exconcursante de la última temporada de ¿Quién es la máscara? estuvo de invitada en el programa Todo para la mujer, donde fue cuestionada sobre si su matrimonio con Capetillo está lleno de toxicidad y celos. De forma contundente, la actriz aseguró que siempre ha sido ella quien toma las decisiones sobre su vida, e incluso asume las consecuencias de sus elecciones.

Te podría interesar Eduardo Capetillo Golpe a Biby Gaytán: Tachan de celoso y posesivo a Eduardo Capetillo y así responde

Resaltando que tanto ella como su familia saben cómo es estar en el medio, Biby explicó: "Estamos acostumbrados porque tenemos tantos años en esto que lo sabemos y lo entendemos, además, es parte del show business, a mí, yo en su momento sí siempre quise decir: '¡ey!, nadie decide por mí, yo decido por mí, yo tomo las decisiones y las consecuencias las asumo', Porque cuando uno toma una decisión, es así, tienes muchas veces que renunciar a otras opciones que tienes en la vida y no es nada fácil", dijo.

Después, la madre de Eduardo Capetillo Jr. confesó que nunca le ha gustado dar explicaciones a la prensa: "Las decisiones, y te lo digo, él (Eduardo) está aquí presente, mis hijos lo saben, aunque no soy de desmentir ni mucho menos, pero quiero, ahora que lo preguntas, aprovechar y compartir, siempre las he tomado yo", contó. Posteriormente, la exconductora de TV Azteca explicó que su retiro del medio artístico tampoco se debe a una decisión de su marido.

Biby Gaytán revela si Eduardo Capetillo le prohíbe trabajar

Biby afirma que ella fue quien tomó la iniciativa de abandonar su carrera para dedicarse a la maternidad, hecho del que no se arrepiente: "Decidí en un momento de mi vida, en la que tenía mucho trabajo, y quizás eso llamó la atención, darle la prioridad a mi familia, porque como ustedes saben, ya venía un bebito en camino, y yo quería, y no me arrepiento, disfrutar y no perderme nada de ese niño primero y luego que vinieron mis otros tesoros… los otros cuatro".

Asimismo, Gaytán admitió que sus hijos menores "no fueron planeados, pero sí muy deseados" y dijo que a sus 51 años no desea ser abuela, pues al escuchar que Eduardo Capetillo Jr. podría ser padre de sus hermanos menores, la también cantante replicó: "Biológicamente sí, pero no creo que de acá (cabeza) y de otras partes, pero biológicamente sí", dijo la estrella de melodramas como Alcanzar una estrella y Baila conmigo.

Fuente: Tribuna