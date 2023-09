Christian Nodal y Cazzu anuncian el nacimiento de su bebé con conmovedora FOTO

Comparta este artículo

Argentina.- Este jueves, 14 de septiembre, el mundo de la farándula celebró el nacimiento del bebé de Christian Nodal y Cazzu. La noticia fue dada por las propias celebridades a través de su cuenta oficial de Instagram, desde donde compartieron una tierna fotografía en la que se pueden ver las manos de ambos cantantes, así como las pequeñas piernas y la manita del recién nacido. Según algunos informes previos, el bebé habría nacido en Argentina y no en México.

A comienzos de este año, Christian Nodal y Cazzu levantaron sospechas sobre un embarazo, cuando aparecieron en la alfombra roja de los Premios lo Nuestro. En aquella ocasión, el cantante de Cazzualidades y Dime cómo quieres lucía una sonrisa radiante, así como también se veía sumamente cariñoso con la rapera de argentina, a quien no dejaba de abrazar, besar y de tocarle su vientre, el cual aún lucía plano y esbelto.

Unos días después, el polémico medio TV Notas compartió una entrevista de una fuente cercana a la pareja, quien reveló que ambos estaban esperando un bebé, pero que se negaban a hacerlo público, puesto querían esperar a que concluyera el primer trimestre, el cual es considerado como el más peligroso, pero aseguró que después de un par de meses harían pública la noticia. También destacó que el exprometido de Belinda se encontraba más feliz que nunca, ya que, ser padre era uno de sus sueños.

Fotografía de Christian Nodal y Cazzu en la alfombra roja de Los Premios Lo Nuestro

Tal y como declaró la fuente; fue unos meses después cuando Cazzu, dio un concierto en la Arena Movistar y, al más puro estilo de Rihanna, se quitó el esponjoso abrigo color blanco que llevaba encima y reveló un abultado vientre, lo que enloqueció completamente a sus miles de seguidores, quienes explotaron en aplausos; mientras que Christian declaró en su cuenta de Instagram que ahora sería un verdadero "Papito".

A lo largo de estos 9 meses, Cazzu y Christian Nodal han estado compartiendo algunas fotografías sobre cómo ha ido progresando el embarazo de Julieta (nombre real de la rapera argentina), hecho que enterneció a sus fans, pero al mismo tiempo los lleno de ansias sobre la llegada de la niña, ya que, algunos llegaron a manifestar a través de sus redes sociales que el embarazo de la artista se les había hecho "eterno".

Sin embargo, no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue y este jueves, 14 de septiembre, habría nacido el bebé de los cantantes. Cabe señalar que desde hace algunos días corrieron los rumores de que el primogénito de Nodal ya habría llegado al mundo, por lo que se desconoce si hoy nació o fue en esta fecha cuando decidieron revelar el nacimiento del pequeño. También es menester informar que se desconoce el sexo del pequeño, aunque hace varios meses se informó que sería una niña, habrá que esperar a que los padres confirmen este dato.

Créditos: Instagram @cazzu

Fuentes: Tribuna