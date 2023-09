Comparta este artículo

Ciudad de México.- Regularmente, los signos del zodiaco tiene características propias que los vuelve únicos, por ejemplo Piscis es el soñador, mientras que Capricornio es el precavido; sin embargo, también existen aquellos con características negativas como los celos de Tauro o la extrema organización de Virgo. Entre estos aspectos se puede contar el victimismo, lo cual puede hacer insufrible una relación, ya sea amistosa, amorosa o laboral.

En el caso del zodiaco, existen algunos signos que gustan de convertirse en la reina del drama, pero en esta ocasión descubrirás a los cuatro más dramáticos, así que no dejes de tomar nota para averiguar si el tuyo, el de tu amorcito, el de tu mejor amigo o amiga se encuentra en la siguiente lista. En caso de que sea así, será mejor que te vayas con más cuidado con sus emociones, de lo contrario puedes esperar a que una bomba en cualquier momento.

Cáncer

Regularmente, Cáncer es uno de los signos con los que puedes contar cada vez que tienes algún problema, esto es debido a que es sumamente leal y empático, lo que significa que regularmente te extenderá una mano amiga para apoyarte. El problema llega cuando no recibe una recompensa por ello; esto puede ser que no reacciones como espera o no le des las gracias. Como consecuencia de ello, Cáncer puede aislarse o encerrarse en sí mismo, porque tenderá a generalizar a todas las personas, afirmando que "todos son unos egoístas".

Todos los signos tienen características diferentes

Piscis

Piscis es el signo soñador del zodiaco, todo el mundo sabe que, aunque se trata de un elemento de agua, regularmente se la pasa en la Luna; sin embargo, esto puede traer cosas negativas, puesto tiende a ser un poco más sensible que los demás signos, lo que a la larga se puede degenerar en victimismo. A veces, Piscis busca ayudar a los demás, pese a no saber en lo que se está metiendo y cuando las cosas salen mal, suele excusarse con que no fue su culpa. También puede ocurrir que, se asuste cada vez que intenta resolver algún conflicto, por lo que recurre al victimismo para salir bien librado.

Libra

Aunque Libra tiene la fama de ser el signo más equilibrado del zodiaco, también es bien conocido por ser sumamente indeciso, esto mismo lo puede llevar a meterse en diversos problemas que no necesitaba y, naturalmente, cuando las cosas se ponen feas tiende a hacerse la víctima. También puede llegar a ocurrir que ofrece su ayuda a la gente, ya sea económica, de mano de obra o emocional, pero cuando no se le reconoce lo que ha hecho se decepciona. No lo dirá inmediatamente, pero puede que luego de unos meses explote.

Géminis

De manera similar a los Cáncer, los Géminis tienden a ser muy buenos amigos, esto a pesar de su fama de doble cara que Los Caballeros del Zodiaco ayudaron a cimentar. El problema con ellos es suelen ser descritos como un tanto ansiosos y cuando las cosas no van como ellos esperan suelen tirarse al drama; principalmente se culpará a sí mismo, pero después comenzará a lanzar bombas a los demás.

Fuentes: Tribuna