Drama en Televisa: Lucía Méndez advierte a Laura Zapata las consecuencias de su violencia

Ciudad de México.- De nueva cuenta dentro de Televisa se han visto en vueltos en un muy fuerte drama, debido a que la famosa cantante y reconocida actriz, Lucía Méndez, en una entrevista para Imagen TV no tuvo pelos en la lengua y acaba de lanzarle una advertencia muy contundente a la famosa cantante y polémica actriz de novelas, Laura Zapata, sobre las consecuencias que tendrá su violencia de género en su contra.

Como se sabe, el año pasado Zapata y Lucía participaron proyecto junto a otras dos grandes celebridades del mundo del espectáculo, el cual fue denominado Siempre Reinas, tras el cual demostraron que no se toleraban ni lo más mínimo, debido a que Laura comenzó a despotricar en su contra, afirmando que no era una diva debido a que no tenía talento, además de lanzar insultos en su contra.

Por este motivo es que la actriz de novelas como El Extraño Retorno de Diana Zalazar, decidió poner una orden de restricción en contra de la polémica hermana de la tan querida actriz y famosa cantante, Thalía, la cual sirve para que Zapata ya no hable sobre ella de ninguna forma ante los medios de comunicación o de manera pública en sus redes sociales, afirmando que no iba a tolerar esos tratos.

Lucía advierte a Sylvia y Laura. Internet

Ante esto, señaló para De Primera Mano que la orden de restricción: "Sí sigue, porque creo que una cosa es que empiece y termine un reality y otra cosa es que fuera del reality digas lo que se te pegue la gana, y además mintiendo, difamando, y diciendo cosas que no son ciertas, sí sigue la orden de restricción", asegurando que: "Fue una agresión personal, en la cual yo definitivamente pude haber demandado por violencia de género, porque la señora me dijo que yo era prostituta, lo cual me lo tiene que demostrar".

De igual forma, expresó que fue su hijo la que la detuvo a tomar acciones legales severas, señalando que: "Y yo no lo hice porque mi hijo me dijo 'mira, mamá, ponles una orden de restricción para que ya se calle esta señora'", agregando que también la puso contra la actriz Sylvia Pasquel, debido a que "se ponía muy regocijante y feliz cada que me atacaba Laura, por eso también le puse una orden de restricción".

Finalmente afirmó que: "esperando a que la señora Zapata me vuelva a agredir en lo que sea y entonces sí, Gustavo, la voy a demandar por violencia de género, y eso va a ser muy serio, porque definitivamente en lo que ella me insultó públicamente, lo que ella me agredió, me rebajó y me difamó, pues solamente me aguanté a no hacer una demanda más fuerte por mi hijo Pedro Antonio, porque él es muy centrado y muy pacífico".

Fuente: Tribuna del Yaqui