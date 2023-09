Drama en TV Azteca: Brenda Zambrano discute con Julieta Grajales y casi llegan a los golpes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La competencia en La Isla Desafío en Turquía cada vez se pone más intensa, no sólo por los complejos circuitos, también por la convivencia ya que el estar lejos de su familia comienza a causarles estragos, más aún cuando los equipos caen en la austeridad de la temida playa baja, donde prácticamente tienen que sobrevivir en medio de la nada, lo cual ha desatado fuertes peleas.

El equipo de los Intensos, el cual es representado por el color naranja ha tenido una pésima racha desde que se estrenó el show, pues no han podido concretar victorias y eso los tiene sumamente frustrados, por lo que cada que regresan de los juegos pelean y se culpan entre ellos de sus derrotas, pero en específico Brenda Zambrano y Julieta Grajales han tomado personal sus diferencias.

La fuerte personalidad y arrogancia de la actriz ha causado ámpula entre sus compañeros, quienes le han dejado en claro que desean verla fuera del show, así que no pierden oportunidad para nominarla o enviarla a los castigos, algo que ya la tiene molesta, argumentando que es una de las que tiene mayor efectividad y se han ensañado en su contra, mientras que a los más débiles les pasan por alto sus errores.

Así fue la pelea entre Julieta Grajales y Brenda Zambrano

Alejandro Lukini puso en disputa una de las pruebas más polémicas de la temporada, donde el ganador de cada equipo ganaría el poder de tener voto doble en el próximo concejo, así que para ello fueron cuestionados por la producción de manera individual acerca de la personalidad de sus compañeros como "¿Quién es el más débil?", siendo la respuesta correcta el nombre en el que la mayoría coincidió.

Al acertar en las respuestas podrían avanzar y eliminar a quien quisieran de la contienda, vertiendo un balde de lodo sobre el que no querían dejar en la prueba, lo cual calentó ánimos ya que varias verdades salieron a relucir, así que a Julieta le preguntaron el nombre del más dramático de su equipo a lo que sin pensar nombró a Zambrano, logrando una respuesta correcta y la llenó de lodo.

La tamaulipeca no soportó la acción y le lanzó arena a la cara, por lo que el conductor intentó detener la pelea: "Como quieras, de todas formas vas a eliminación, ¡uy que miedo!", le gritó Brenda Zambrano a Julieta mientras ella se alejaba entre risas que provocaron más enojo, pero las cosas no pararon ahí.

CAPTURA DE VIDEO

Al regresar a playa baja, Julieta trató de hablar con su equipo acerca de que no le parece justo la forma en que la han tratado y comenzó a señalar a Brenda de "doble cara", pues confesó que cuando empezó la aventura le habló mal de algunos de ellos y de frente los trata como si nada pasara, así que la exintegrante de Acapulco Shore lo negó rotundamente y se hicieron de palabras.

Para rematar, la actriz hizo fuertes declaraciones acerca del pasado de Brenda, sacando a relucir temas muy personales como que no lleva una buena relación con su familia, así como de un abuso sexual que sufrió en el pasado, lo cual evidentemente molestó a la ex de Guty Carrera, quien le puso un alto para que no se metiera con esos asuntos que le había confesado y todo parece que sus diferencias no pararan con este fuerte encontronazo.

Fuente: Tribuna