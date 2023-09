Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Ángel 'El Flaco' apareció dando su primera entrevista luego de la muerte de su hija María Fernanda Robles, que cumple un mes de fallecida este jueves 14 septiembre. A través de las cámaras del programa El Gordo y La Flaca, el intérprete de regional mexicano y banda habló del trágico deceso de su hija adoptiva, quien murió luego de no poder salir del mar en las playas de Mazatlán, Sinaloa. Sin dudarlo, 'El Flaco' lo considera como el momento más difícil de su vida.

En su plática con una reportera de Univisión, el exintegrante de la banda Los Recoditos explicó que ayer 13 de septiembre la joven habría cumplido 22 años. Asimismo, Luis Ángel relató todo lo que sucedió a partir de la llamada en la que le informaban sobre el accidente que vivió María Fernanda. El cantante refirió que se encontraba en California, Estados Unidos, por motivos de trabajo, por lo que no prestó atención a su celular, hasta que su esposa se dio cuenta y le avisó.

Cuando vio el teléfono, llegó un mensaje de su hijo, que procreó con su exesposa Maricruz Robles, quien le pidió que le respondiera porque tenía una emergencia: "Le marqué y ellos ya iban al lugar donde estaba la niña. Su mamá... (le dije) 'pásame a tu mamá, ¿qué está pasando?', (me respondió) 'es que me hablaron que la niña estaba en el mar y no ha salido'. Yo le llamé a mi hermano Ramón, le dije: 'Hay una emergencia, levántate, ve a la playa'", inició su relato.

Hija de Luis Ángel 'El Flaco' se ahogó en Mazatlán

'El Flaco' explicó que su familiar llegó a la playa y no encontró a María Fernanda, por lo que comenzó a desesperarse: "'No la veo, no la veo, no sé para dónde meterme', me dice", recordó Luis Ángel. Sin embargo, mientras Ramón hablaba con Luis Ángel, escuchó cómo la mamá de María Fernanda gritó cuando la vio muerta. "El mar la sacó, inmediatamente (mi hermano) se metió por ella, se metió por ella y la sacó rapidísimo... el teléfono nunca se colgó entonces se estaba escuchando todo lo que estaba pasando", detalló.

Aunque su hermano intentó resucitarla con RCP y recibió los primeros auxilios de los paramédicos, la joven de entonces 21 años ya había fallecido: "Fueron a traer una ambulancia a que le dieran los primeros auxilios, pero mi hija tenía rato que se... tenía rato que se había ido, ya no estaba con nosotros, ya no había manera de devolverla", explicó. Además 'El Flaco' confirmó que su hija había estudiado cosmetología, por lo que estaba a punto de inaugurar su negocio, e incluso fue sepultada con el uniforme de su profesión.

Finalmente, el intérprete de canciones como Mi último deseo manifestó que este momento lo ha cambiado completamente, pues ahora intenta sobrevivir con su dolor, aunque hay días más difíciles que otros, pues hasta ahora no ha regresado a la playa en donde murió su hija: "Siento que el mar me la quitó", confesó destrozado y admitió que aún no entiendo porqué Dios le envió esta dura lección.

María Fernanda Robles, hija de 'El Flaco'

Fuente: Tribuna