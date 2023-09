"Expúlsenla": Karla Sofía arremete en contra de Lili Téllez por comentario "transfóbicos"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz transgénero, Karla Sofía Gascón, ha sacado las garras en favor a la comunidad LGBT, debido a que no dudo ni un segundo en arremeter en contra de Lili Téllez mediante sus redes sociales, acusándola de hacer comentarios "transfóbicos", después de que la senadora Panista se molestara porque una mujer trans denuncio discriminación.

Como se sabe, Laura Glover, una ciudadana de la Ciudad de México, hace 24 horas que denunció que varios Policías la sacaron de los baños de mujeres en la Cineteca Nacional, mostrándose molesta al expresar: "Que a una mujer trans la hayan sacado a rastras del baño con tanta violencia, en un país donde se matan siete mujeres trans por día. Estamos cansadas de que pin... pen... nos violenten. Quiero al gerente ahorita, ya estamos hartas", a lo que le respondieron señalando que darían seguimiento a su caso y tomarían medidas.

Pero, este hecho parece no haberle gustado a Téllez, dado a que a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, expresó que: "Esto NO es discriminación. Los baños de mujeres, son de mujeres. Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico", ganándose inmediatamente un sin fin de comentarios en el que le reprochan sus palabras y hasta la señalan de ser una mujer transfóbica.

Una de aquellas personas que salieron a recriminar sus palabras fue la actriz, la cual señaló que: "Tiene razón, por eso las MUJERES trans, truns o trins van al baño de MUJERES", tras esto hizo referencia a Wendy Guevara y su comentario de que no es mujer solo por ser trans, expresando que: "¿Ahora ya se dan cuenta del problema que generan ciertos elementos que validan con sus palabras el discurso transfóbico de hombres con chichis? Yo no sé si Lili es hombre o mujer, si la ven expúlsenla".

Finalmente, la exparticipante de MasterChef Celebrity, declaró que aún no nace el valiente que haya tratado de hacerla menos por ser transgénero: "Por otro lado, a mí jamás se ha atrevido nadie a expulsarme de ningún baño o lugar… ni siquiera a dirigirme la palabra. No ha nacido quién con el valor, la imbecilidad y la poca inteligencia suficiente para hacerlo. Y que a alguien se le ocurra algún día… no tiene pa' correr".

Cabe mencionar que hasta el momento la reconocida funcionaria pública no le ha dado respuesta alguna a la actriz de Nosotros Los Nobles con respecto a este contundente mensaje en el que la acusa de ser transfóbica y de supuestamente alimentar la ignorancia de los mexicanos que ya tienen un poco la mente cerrada al respecto.

