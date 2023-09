Hijo de Yolanda Ciani da escalofriantes detalles del funeral tras ser acusado de matarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muerte de la actriz Yolanda Ciani destapó fuertes controversias sobre la vida que llevó en los últimos años, ya que se especuló que el deterioro de su salud se debió a que su hijo Luis Alberto Romero Ciani presuntamente la maltrataba. Tras ser víctima de todo tipo de comentarios y críticas, él decidió romper el silencio y emitió un comunicado de prensa contando que ha vivido una "pesadilla" desde el funeral de su reconocida madre.

Luis Alberto fue señalado como el principal sospechoso del deceso de la artista que participó en innumerables melodramas de Televisa, ya que incluso mencionaron que en alguna ocasión él le llegó a romper la cadera. De acuerdo con los reportes, un día después de la muerte de Yolanda, dos individuos se presentaron ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para denunciar a Luis Alberto por supuestos maltratos a la famosa que marcaron un gran deterioro a su salud y en última instancia el deceso.

Ante este escenario, Romero Ciani decidió emitir un comunicado a través de la firma Salinas León Abogados, donde por primera se pronuncia al respecto de este delicado tema: "Mi madre, Yolanda Ciani, lamentablemente falleció después de batallar algunos años con una enfermedad terrible como lo es la demencia senil avanzada. Ante su pérdida y el profundo dolor que siento de ya no tenerla conmigo, mi luto se ha visto empañado con una serie de acusaciones sin fundamento", inició.

Posteriormente el hijo de doña Yolanda contó que la persona que puso esta denuncia en su contra es una mujer llamada Alejandra, quien se crio como su hermana pues la actriz la acogió como una hija suya desde bebé: "Alejandra Muñoz Vergara, quien fue acogida por mi mamá desde recién nacida ante el abandono de sus padres biológicos, y traída a nuestro hogar por una trabajadora doméstica, presentó una denuncia atroz por el hecho delictivo de feminicidio".

Yolanda Ciani habría sido maltratada por su hijo

Romero Ciani asegura que Alejandra vivió toda la vida en su casa, y aunque la primera actriz nunca la adoptó legalmente, "la trató siempre como una hija". Acto seguido, el hijo de Yolanda dijo que esta mujer cometió robos en contra de su madre: "Se aprovechó del deterioro de salud de mi mamá para prácticamente dejarla en la calle, saqueando sus cuentas bancarias y los recursos económicos que tenía... Hace aproximadamente tres meses, al ya no haber beneficio económico alguno que la mantuviera cerca de mi mamá, me dijo 'Yolanda me tiene hasta la madr...', tomó sus cosas y se fue de la casa".

El hijo de la actriz de las novelas En Busca del Paraíso, Barrera de Amor, Alborada y Corazón Indomable negó de forma contundente las acusaciones en su contra y dijo que está cooperando con las autoridades para deslindarse: "El mismo 3 de septiembre, de madrugada, se presentó la autoridad ministerial en el funeral de mi mamá, proporcionando desde aquel momento todas las facilidades a los agentes de investigación y peritos para que hicieran su trabajo, incluso, con todo el dolor de mi corazón, permití que se llevaran el cuerpo de mi mamá".

Tras explicar que el funeral de doña Yolanda se convirtió en una pesadilla, Luis Alberto comentó que ni siquiera ha podido asimilar el fallecimiento de su madre ya que la investigación en su contra fue un duro golpe: "Aún estoy en shock por la pérdida de mi mamá, he tenido que enfrentar días muy difíciles, y lo que más me duele es que mi mamá haya sido sometida a una necropsia", y añadió que sus abogados "ya se encuentran preparando una serie de denuncias por los probables delitos que cometió Alejandra en contra del patrimonio de la actriz. Además, el hombre dijo que hay una demanda por daño moral y finalmente expresó:

Deseo terminar pronto esta pesadilla, y se me permita seguir viviendo mi duelo, mi irreparable pérdida, mi luto, en paz”.

