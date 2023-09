¿Lo corren de México? Rafael Oropeza dejaría 'Sale el Sol'; sería deportado a Guatemala

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que al famoso y reconocido presentador de TV, Rafael Oropeza, no lo han despedido los altos mandos de Imagen TV, sino que en realidad lo habrían corrido de México, pues según recientes informes, este habría tenido que dejar Sale el Sol por su estatus migratorio, así que aparentemente habría sido deportado a Guatemala en lo que se arregla el papeleo necesario.

Como se sabe, tras el inesperado despido de Poncho Vera y de Gaby Craussus, la mañana del pasado lunes 4 de septiembre en pleno programa en vivo, los presentadores actuales antes de iniciar con el programa anunciaron que tenían nuevos compañeros, revelando que estos eran la famosa y reconocida conductora, Gaby Díaz Infante, la famosa Hany Portocarrero y el actor antes mencionado, dándoles la bienvenida con un cálido aplauso.

Pero a tan solo una semana de la participación de Oropeza en el matutino de Imagen TV, a partir del pasado lunes 11 de septiembre que este desapareció de la emisión, por lo que el pasado miércoles 13 de septiembre comenzó a cuestionarse sobre su paradero, si es que lo habían despedido o ya había renunciado, incluso corrió el rumor de que podría haberlos por un proyecto propio en TV Azteca.

Rafael Oropeza en Sale el Sol. Internet

Ahora, el famoso presentador y polémico excolumnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, reveló que es lo que pasó con Rafael, señalando que aunque parecía una broma, en realidad: "La desaparición en Sale el Sol de su nuevo conductor, el venezolano Rafael Oropeza, se debe a que no tiene sus papeles migratorios en regla para trabajar en México. Sí, parece broma ¡pero no lo es! Los 'inteligentes' ejecutivos de Imagen Televisión, principalmente Alejandro Aguirre (Director de Entretenimiento), ¡contratan talento sin antes verificar su estatus migratorio!".



Ante este hecho, señaló que probablemente no se pueda ver por un tiempo a Rafael por este pequeño detalle, cuestionando: "¿Conseguirá Rafael Oropeza, cuya participación en 'Sale el Sol' únicamente duró una semana, poner en orden sus papeles ante el Instituto Nacional del Migración para reincorporarse al programa?", dejando a sus espectadores con la intriga de que pasará en estas semanas.

Finalmente, el expresentador del programa Hoy dejó ver que sería más complicado de lo que se cree, contando que: "Es el segundo caso ¡en menos de siete días! que 'Sale el Sol' se queda sin uno de sus nuevos elementos, pues algo similar ocurrió con una joven guatemalteca, la cual también por «papeleo» no pudo continuar haciendo reportajes y participando en el matutino".

Rafael sería deportado. Instagram

Fuente: Tribuna del Yaqui