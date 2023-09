Natália Subtil revela si le daría una segunda oportunidad en el amor a Sergio Mayer Mori

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, el apellido Mayer ha estado ocupando los titulares de los medios de comunicación desde hace varias semanas, con la participación del exGaribaldi en La Casa de los Famosos México, la realidad es que existe otro Mayer que ha estado en medio de la polémica y se trata de Sergio Mayer Mori, el hijo del diputado con Bárbara Mori, quien hasta hace algún tiempo protagonizó una pelea mediática con su expareja y madre de su hija Natália Subtil.

Como suele ocurrir (en varias ocasiones en el mundo del farándula) ambos jóvenes terminaron mal, por lo que se sumergieron en una guerra por la crianza y manutención de su hija, Mila, pero todo esto parece haber terminado en seco, cuando la expareja apareció en la portada de la revista Caras, lo que sorprendió a propios y ajenos, al grado en el que algunos llegaron a plantearse si Natália y Sergio Mayer Mori habían regresado.

Recientemente, Subtil tuvo un encuentro con la prensa, a quienes les aclaró todas las dudas que surgieron después de que la mencionada portada viera la luz. Según palabras de la modelo brasileña, ambos mantienen una relación normal, "con sus altas y sus bajas", el problema radica en que ambos son personas públicas, por lo que regularmente todo termina saliendo a la luz. Aún así, destacó que ambos llegaron al acuerdo de llevarse bien en favor de su pequeña hija.

"Como nuestra vida se hace pública, la gente ve eso, pero es una relación normal, pasa muchísimo ese sube y baja y toda esa situación, pero creo que ahora lo más importante es Mila, y los dos hicieron (sic) esa conciencia de entender que estamos por ella… (pienso) ‘no quiero que mi imagen sea asociada a él’, pero es el padre de mi hija, y yo soy la madre de su hija, entonces toda la vida vamos a estar asociados de alguna manera y yo creo que el chiste es encontrar el lado positivo de eso y hacer a Mila feliz."

Sergio Mayer Mori, Natália Subtil y su hija, Mila

Créditos: Revista Quién

Por otro lado, la también cantante dejó en claro que la batalla legal en contra de Sergio Mayer Mori nunca terminó por concretarse, esto debido a que los abuelos de Mila, los actores Bárbara Mori y Sergio Mayer Bretón han estado al pendientes de su nieta, económicamente hablando, lo que al final de cuentas sirve para apoyar en los gastos escolares de la niña: "No llegamos a esa parte legal, yo resolví estar en paz, el abuelo de mi hija me ayuda con la escuela, así como Bárbara también paga las clases extras de Mila, lo que ella quiera hacer, pero no hay ningún acuerdo, nada firmado."

Asimismo, Subtil dejó en claro que, actualmente, disfruta de su vida con su hija y su nueva pareja, lo que en ocasiones ha llegado a confundir a Mila, quien a veces, le pregunta si es novia de su papá o de la otra persona, a lo que ella, pacientemente, le indica que ya no es pareja de su "papá", aunque esto no significó un problema para la menor, quien estaría emocionada de tener un "padrastro" en su vida.

"Eso es algo que a veces ella se olvida, pregunta si soy novia de su papá todavía, le digo ‘no, tu mamá tiene novio’, que ella ahora lo llama padrastro, que ahora ella está rayada de tener un padrastro, está feliz."

Finalmente, la modelo fue cuestionada sobre si existe la posibilidad de que regrese con Sergio Mayer Morí, a lo que ella respondió que "no", aunque no descartó que el hijo de la protagonista de Rubí fue sumamente importante en su vida, puesto gracias a él ella era madre de Mila, terminando con esto cualquier especulación con respecto a que, en algún momento, ambos puedan retomar su relación.

"¿Cómo crees?, no, yo creo que fue una relación importante para los dos porque de esa relación nació nuestra hija, y eso es lo único que tenía que ser, algún día vamos a saber por qué o no, pero ahí la tenemos y es lo más importante."

Fuentes: Tribuna