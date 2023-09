Sin Galilea Montijo: '¿Quién es la Máscara?' inicia grabaciones y confirman a integrantes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente se acaba de revelar que el famoso programa dominical, ¿Quién es la Máscara?, acaba de iniciar grabaciones, las cuales serían sin la presencia de la famosa actriz y muy polémica presentadora de TV, Galilea Montijo, además de que el famoso actor e influencer de redes sociales, Juanpa Zurita, acaba de confirmar a varios integrantes de este programa.

Como se sabe, desde hace un par de días, el reconocido presentador y excolumnista del Heraldo de México, Álex Kaffie, ha estado asegurando que los ejecutivos habrían optado por no recontratar a Montijo dado a la serie de escándalos que ha protagonizado en los últimos meses, como sus presuntos rituales de santería o que habría llegado ebria a una de las galas de La Casa de los Famosos México.

Y recientemente, tras señalar que supuestamente que no querían verse en problemas los altos mandos ya tendrían reemplazo, afirmando que: "Televisa quiere en 'la máscara' a la 'imaginativa' actriz. Me entero que Martha Higareda encabeza la lista de candidatas a ocupar el puesto de investigadora, en lugar de Galilea Montijo, para la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? (que inicia grabaciones esta semana). ¿Creen que la participación de la 'imaginativa' actriz le sume un plus al reality dominical de Las Estrellas?".

Galilea Montijo. Internet

Pero, pese a que el expresentador de Sale el Sol puede asegurarlo, la realidad es que hasta el momento esto no es más que un rumor que no ha sido ni confirmado o negado por ninguna de las involucradas, ya sea Montijo, Martha o los altos mandos de la empresa televisiva de Emilio Azcárraga, aunque se espera que muy pronto cualquiera de los anteriormente mencionados salgan a dar sus declaraciones.

Aunque, hace un par de horas, Juanpa acaba de compartir en sus redes sociales a los confirmados hasta el momento, debido a que en historias de Instagram anunció que: "Ya comenzaron las grabaciones de ¿Quién es la máscara? En conducción repiten Omar Chaparro y Marisol González. Como investigadores Zurita, Carlos Rivera, Yuri", pero no se ve Galilea, lo que podría confirmar su despido.

Fuente: Tribuna del Yaqui