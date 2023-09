Tras arremeter contra 'Chisme No Like', Andrea Legarreta estremece con este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días trascendió la noticia de que Andrea Legarreta y los conductores de Chisme No Like protagonizaron tremendo zafarrancho mediático, luego de que los presentadores del programa de YouTube emitieran una nota con la que aseguraban que Erik Rubín mantuvo un amorío con la conductora de Imagen TV, Mónica Noguera; esto habría sucedido cuando el exTimbiriche aún estaba en una relación con la titular del programa Hoy.

Como algunos recordarán, hace una semana, la madre de Nina y Mía Rubín hizo uso de las cámaras del mencionado mañanero de Televisa para tachar de "escorias" a Javier Ceriani y a Elisa Beristaín por señalar a Noguera como la causante de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín, misma que fue anunciada el pasado 22 de febrero a través de las respectivas redes sociales de los dos famosos.

"Son un par de escorias humanas, perdón que lo diga así, pero es que así es. Un tal Javier Ceriani, una tal Elisa Beristaín (...) dicen que Mónica Noguera fue la culpable, la amante de Erik, y que por es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un lugar que no corresponde."

Asimismo, Andrea recordó cuando los conductores de Chisme No Like la acusaron de tener una relación de años con Cristian de la Fuente, así como también declararon que Erik Rubín llegó a tener un amorío con su dentista, con Apio Quijano, entre otros, hecho que la propia conductora catalogó de ser una "mentira absoluta", ya que ni Javier ni Elisa presentaron alguna prueba de lo que aseguraron en su show.

Como algunos de los lectores ya sabrán, no pasó mucho antes de que los conductores de Chisme No Like dieran replica a las declaraciones de Andrea Legarreta, a quien incluso amenazaron por haberlos tildado de "mentirosos" y "escorias", argumentando que, en efecto, poseían pruebas de lo que hablaban y declarando que, con ellas mismas, el público se enteraría de todo el pasado de la actriz de Vaselina y ¡Qué vivan los niños!.

"Quédate tranquilita... lo hiciste en nombre de creerte la primera dama de Televisa, que tienes el poder y el derecho de aplastar a unos youtubers. Te voy a explicar algo, el mundo cambió, Andrea. Ya no sos tan poderosa, ni ya te va a proteger tanto tu televisora y todo lo que sale a la luz va a seguir saliendo, porque gracias a Dios ya Televisa y Azteca no controlan las noticias en México, ni los poderosos de México controlan la información, porque no lo puede hacer ni la casa blanca, mi amor. Hoy todo se va a saber y todos tenemos el derecho de hablar y yo hablo de ti, Eliza habla de ti porque eres una figura pública, tu exmarido es una figura pública y Mónica Noguera ha tenido miles de escándalos."

Cuando parecía que todo el tema relacionado a la disputa entre Andrea Legarreta y los conductores de Chisme No Like había llegado a su fin, la famosa compartió un estremecedor mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, en el que hacía referencia a que alguien (no especificó quién) debía entender que no necesitaba hacerle daño a alguien para sentirse bien con sí mismo.

"Ojalá algún día la gente llegue a ser tan feliz, que no necesite hacerle daño a los demás para sentirse bien consigo mismo."

Créditos: Instagram @andrealegarreta

Inmediatamente después, cientos de fans de Andrea Legarreta reaccionaron a la publicación de la conductora, congeniando con la idea y pidiendo que, en algún momento, la gente tomara consciencia de ello. Entre las personas que reaccionaron sobre el tema se pueden mencionar a Bárbara Torres, Charis Scid, Tania Lizardo, Gaby Elizalde, Pepe Ramos (pareja de Iran Castillo) entre muchos otros.

