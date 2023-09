Tras el escándalo de José Manuel Figueroa, Marie Claire Harp habría terminado su compromiso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa se han convertido en una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo desde que lo confirmaron en 2021, pues se han visto envueltos en varios escándalos y a pesar de todo decidieron comprometerse, pero todo parece indicar que sus planes se terminaron.

Fue la venezolana la que levantó sospechas con un video que subió a la plataforma de TikTok, donde se le puede ver bailando como usualmente lo hace con algunos trends, pero lo que llama atención es que escribió un contundente mensaje que sería para el cantante, quien recientemente fue señalado de haber violentado a Alicia Machado.

Pa’ mi novio que aún no sabe que es mi ex", escribió Marie Claire en el material en el que bailó a ritmo de Bad Bunny.

Pero ese no es el único mensaje misterioso, pues hace unos días en Instagram posó y escribió la frase: "Cuida tu corazón", por lo que algunos de sus seguidores creen que estaría tomando la decisión de terminar con su compromiso y que las acusaciones que ha recibido el hijo de Joan Sebastián habrían influido ya que la ex Miss Universo no ha sido la única que lo tilda de violento.

Adelantándose a que la venezolana lo confirme, algunos usuarios aplaudieron que piense en dejar a José Manuel: "Se asustó de lo que dijo Alicia Machado", "¿Ya no hay boda?", "Manifestando que se haga realidad y luego tenga un novio mejor", "Por favor que sea verdad", "Sí ya déjalo", "Sería la mejor decisión que puedes tomar", "Ya te habías tardado en dejarlo", se lee entre los comentarios.

¿Por qué acusan de violento a José Manuel Figueroa?

Alicia Machado habló de la relación que sostuvo con José Manuel Figueroa durante un reality show, donde frente a Ninel Conde que también fue pareja de él, reveló que fue algo sumamente tóxico, entre maltratos e incluso agresiones físicas, por lo que dijo no poder olvidarlo, pero a pesar de que dijo no querer denunciarlo decidió hacerlo público.

Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mí y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados. Empezó a amenazarme", contó Machado.

Por su parte, José Manuel Figueroa se defendió y negó rotundamente los hechos, al contrario la expuso como una mujer impulsiva que supuestamente lo llegó a cachetear de la nada y tirar su puerta con su camioneta, además de que la invitó a presentarse a la Fiscalía General de Justicia para que le levante cargos y compruebe su dicho.

