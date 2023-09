Ya nació el bebé de Christian Nodal; lo llamaría como a este personaje de 'One Piece'

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Hace unas horas, Christian Nodal y Cazzu anunciaron al mundo que su bebé ya había nacido. La noticia trascendió a través de su cuenta oficial de Instagram, donde colocaron una fotografía de la mano de los tres. Dado a que la imagen está en blanco y negro, se desconoce el sexo del bebé, aunque meses atrás se anunció que podría tratarse de una niña, razón por la que en diversos medios se refieren a al primogénito de la pareja con el pronombre de "ella".

Dado a que se desconoce el género del menor, también se ignora el nombre que sus padres podrían ponerle, aunque tanto Christian como Julieta (nombre real de Cazzu) ya dieron algunas pistas sobre cómo podrían nombrar a su pequeño. El primero en hablar fue el cantante de Ya no somos ni seremos, quien durante una entrevista en Lo sé todo Colombia, declaró tenía perfectamente claro cómo lo llamaría si fuera un niño y la respuesta impactó a todos.

Resulta ser que Christian declaró que, si su bebé era un niño, le pondría Zoro, al igual que uno de los personajes principales de One Piece, cuyo nombre deriva de la palabra 'zorro', por el famoso espadachín de película La máscara del zorro. Y es que, aunque algunos no lo sepan, Nodal es un gran fan del manga creado por Eiichiro Oda, cuya adaptación a Live Action fue estrenado en Netflix recién unas semanas atrás; sin embargo, dejó en claro que no sabía cómo llamar a su bebé en caso de que fuera una niña.

Fotografía de 'Zoro'

Tiempo después, se filtró a TikTok un video de Christian Nodal conviviendo con algunos de sus amigos, donde se le ve sumamente emocionado. En el clip se aprecia que el intérprete de Botella tras botella está fumando un cigarro, mientras le grita a la cámara que, en caso de que tuviera una hija, la llamaría Nirvana, como la banda de rock liderada por el difunto cantante, Kurt Cobain. El significado de dicho nombre es derivado de la religión budista y se trata del estado en el que se alcanza la felicidad y plenitud en el aspecto espiritual.

Cabe señalar que existe una tercera posibilidad que varios medios están pasando por alto y es que, hasta el momento se han hablado de los nombres que Christian Nodal elegiría para su descendiente, pero poco se sabe de lo que Cazzu piensa. De hecho, es posible que la rapera haya insinuado el nombre de su bebé, en la publicación en la que compartieron su primera fotografía en el mundo.

Y es que, a un costado de la tierna imagen se puede leer la fecha de este jueves, 14 de septiembre, así como también se aprecia el emoji de un sol, por lo que es posible que el nombre del bebé esté relacionado con el astro rey como "Sol", en caso de que se trate de una niña. Como sea que fuera el caso, los millones de fanáticos de los interpretes tendrán que esperar para descubrir el nombre del hijo de los famosos.

