Yeri Mua muestra que los "envidiosos" volvieron a vandalizar su vehículo

Ciudad de México.- Aunque después de su última ruptura amorosa, Yeri Mua prometió alejarse de las polémicas, la tragedia la persigue ya que por segunda ocasión le vandalizaron su lujosa camioneta, razón por la que incluso está pensando en dejar de utilizarla para que paren los ataques, pues ahora tiene que pagar por los daños que le han ocasionado, además de perder tiempo en la reparación.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde la llamada 'Bratz Jarocha' compartió algunas historias con sus millones de seguidores, a quienes les mostró que le rayaron intencionalmente la puerta del conductor, lo que arruinó la pintura y ahora tiene que ir a que la restauren, lo cual la tiene sumamente molesta, por lo que envió un mensaje contundente.

Pi…che gente envidiosa", escribió.

Y es que hace apenas unas semanas, Yeri dejó estacionada su camioneta y cuando regreso ya le habían robado las placas, por lo que incluso le pidió a sus seguidores que la ayudaran a localizarlas, así como la persona responsable que se las entregará a cambio de una recompensa que consistía en un chupetón, pero no pudo recuperarlas y tuvo que hacer todo el tramite correspondiente para poder circular.

La estrella de Internet es consciente de que su contenido no es del agrado de muchos y que tiene un gran número de detractores, pero no le parece justo que se desquiten maltratando sus pertenencias que con mucho trabajo se ha logrado comprar, por lo que pide que no se metan con sus cosas y mejor le digan algo de frente.

Está bien que yo le caiga mal a la gente, lo comprendo. Prefiero mil veces que si me ven por la calle me insulten o me den un trancazo a que se metan con las cosas que me ha costado tener y me siento triste", comentó.

Debido a todo lo que le ha pasado, Yeri Mua comentó que está pensando en tomar como medida viajar en otros vehículos para que así no dañen su famosa camioneta azul, aunque le parece indignante que no pueda salir con tranquilidad y disfrutar de sus cosas, pues se han ensañado con ella últimamente que no sabe con qué mala noticia se va encontrar.

Algunos de sus seguidores le mandaron mensajes de apoyo y se mostraron en total desacuerdo con este tipo de acciones, pues más allá del personaje de la influencer, destacan que a nadie le gustaría ser víctima de esas bromas pesadas que más bien se califican como vandalismo, pero hasta ahora la veracruzana no ha tratado de indagar en quiénes han estado detrás de esos actos, así que le piden investigue y presente cargos.

