Adela Micha destroza a Lili Téllez; tienen fuerte pelea en redes por comentario transfóbico

Ciudad de México.- La famosa presentadora y reconocida periodista, Adela Micha, recientemente no dudo en mostrar su desacuerdo y destrozar a Lili Téllez, declarando que no era tan buena legisladora como creía, teniendo una fuerte pelea a través de las redes sociales después de que la funcionaria pública fuera acusada de lanzar comentario transfóbico por apoyar que corrieran a mujer trans de baños públicos.

El pasado miércoles 13 de septiembre, Laura Glover, una ciudadana de la Ciudad de México, denunció en redes sociales que varios Policías la sacaron de los baños de mujeres en la Cineteca Nacional, mostrándose molesta al expresar que fue a base de violencia, acusándolos de discriminación, hecho a lo que Téllez de pronunció en redes con el polémico comentario: "Esto NO es discriminación. Los baños de mujeres, son de mujeres. Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico".

Al día siguiente de este tuit, le cuestionaron a la legisladora con respecto a este tema, a lo que tranquilamente señaló que: "Yo la respeto que se defina así (como mujer), nada más que no puede entrar a baño de mujeres porque es baño de mujeres. Los baños de mujeres son de mujeres y los baños de hombres son de hombres. Las mujeres tienen derecho a tener privacidad en los baños de mujeres".

La aclaración de lo dicho no calmó para nada a la comunidad LGBT, pues arremetieron en su contra afirmando que sí era discriminación, tachándola de transfobia, al igual que Adela, quién salió en defensa de la mujer transgénero, apoyando el hecho de que deberían de tenerles respeto y haciendo mención de la tolerancia, demostrando que no estaba de acuerdo con lo sucedido ni con lo que externó Lili.

Es por ello que una vez más la legisladora a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, se lanzó en su contra cuestionándole: "¿Dónde compraste @Adela_Micha los derechos exclusivos para opinar sobre los baños de mujeres?", afirmando que exageraba la situación, por lo que concluyó con que: "No hagas tanto drama, para de sufrir; los hombres y las mujeres queremos baños de mujeres, solo para mujeres. ¿Capisci? Saludos cordiales".

Ante este hecho, Adela no dudó en destrozar a Téllez al responder que: "Nadie tiene los derechos exclusivos de nada, Lily, eres legisladora, deberías saberlo. Sufren las minorías… no tu, ni yo. Nadie tiene derecho a dar opiniones instalada en el odio…El día que entiendas que este debate no se trata de ti ni de mi, habrás aprendido a ser una buena legisladora. ¿Capisci?", causando un gran revuelo. Cabe aclarar que a esto no ha recibido respuesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui