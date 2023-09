Bárbara Torres deja helado a Televisa con ruda confesión sobre 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz y muy polémica comediante, Bárbara Torres, acaba de presentar una entrevista en vivo del programa Hoy, en dónde no dudo en sincerarse y dejar completamente helados a todos dentro de Televisa, debido a que recientemente acaban de realizar una ruda confesión con respecto a temas complicados que la hicieron acreedora de criticas dentro de La Casa de los Famosos México.

Como se sabe, Torres fue una de las celebridades más odiadas dentro del afamado reality show proveniente de Telemundo, pues durante su tiempo dentro siempre generó polémica con sus actitudes tan contradictorias y tan constantes cambios de humor, haciéndola muy inestable, llorando por cualquier cosa, enojándose por todo y agrediendo a varios de sus integrantes, teniendo intensas peleas especialmente con la presentadora y cantante, Raquel Bigorra, y también con el polémico político, Sergio Mayer.

Es por ese motivo, que recientemente reporteros de la emisión matutina producida por Andrea Rodríguez, recientemente confesó que a raíz de todo lo vivido al reality show proveniente de Telemundo ingresó a terapia, afirmando que ella considera que: "Ir al psicólogo no es para la gente que está mal, al contrario, el psicólogo te ayuda a ver cosas de tu vida para analizar y todo, creo que eso está buenísimo".

Bárbara Torres. Internet

Ante este hecho, fue muy firme al declarar que se sentía mejor que nunca, declarando que: "En realidad siento que todo el mundo debería de ir a terapia porque te ayuda a ver cosas, de repente hay situaciones de la vida dónde uno se desenvuelve de una forma o de otra y todo eso lo puedes ir analizando con tu psicólogo", destacando que para ella ha sido algo muy revelador y se ha redescubierto.

En cuanto a tocar el tema de la menopausia, la actriz de La Familia P.Luche afirmó que está mucho mejor, declarando que la han buscado para pedir su apoyo, señalando que: "Ya creo que gracias a Dios, cómo que ya se me está bajando tantito todo ese tema, y me encanta que me preguntes todo este tema de la menopausia porque me han parado muchas mujeres y muchas personas, también hombres diciéndome que ellos han vivido eso en su casa y que lo siguen viviendo y que me agradecen que alguien haya hablado de eso".

Finalmente, declaró que actualmente siente que: "Ya voy medio de salida, de repente no tanto, porque ahorita que estaba grabando y fue así de: 'necesito un abanico', ósea tengo mis momentos que me dan mis sofocos y de repente no duermo a veces mucho, pero ya cada vez va siendo menos, ya casi voy a llegar a los cuatro años y algo, pero ahí va".

Fuente: Tribuna del Yaqui