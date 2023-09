Chirstian Chávez les 'cierra la boca' a sus detractores; en show de RBD hace lo impensable

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta el famoso actor y muy polémico cantante pop, Christian Chávez, recientemente no dudo en volver a alzar la voz y 'cerrarle la boca' a más de uno de sus detractores que lo criticaron por su vestimenta de charro, por lo que en medio de pleno show de RBD, durante su gira por Estados Unidos, les envió un mensaje e hizo lo impensable ante miles de asistentes.

Chávez sigue provocando gran revuelo durante las presentaciones del grupo musical formado en la novela Rebelde, en Estados Unidos, debido a que continúa portando el emblemático traje de charro en color rosa con tenis dorados que ha desatado diversos comentarios negativos. Durante el show celebrado en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el artista volvió a usar la vestimenta que lo colocó en la polémica y ante las 17 mil personas que acudieron al evento, respondió a sus detractores.

En este contundente mensaje sobre todo el hate que ha recibido en sus redes sociales, este expresó el pasado jueves 14 de septiembre que: "Es que tenía que salir con este trajecito ¿no?, que nunca nadie les diga que es lo que tienen qué hacer… nunca, nunca se avergüencen de lo que son, pero sobre todo los mexicanos y la comunidad LGBTQ+ también tenemos derecho de sentirnos orgullosos… ¡arriba México!".

Christian Chávez en traje de charro rosa. Internet

Por su parte, el diseñador Adan Terriquez, creador de la pieza, se pronunció sobre los comentarios en contra por esta situación y manifestó: "En realidad si es un traje charro, tiene todos los cortes, tiene lo que lleva el pantalón que es súper apretado de las piernas, tiene la campana que va abajo para que entre el botín, lleva botonadura charra, la chamarra es charra, el chaleco es charro, el moño es charro. Yo creo que la gente está inconforme porque es hombre y lo usó en rosa, en un mexicano muy fuerte".

De igual forma en la entrevista a Ventaneando, al respecto de la idea del traje y cómo surgió la petición para realizarlo, Terriquez relató: "A él le gustaban mucho los trajes que usa Ana Bárbara charros y le preguntó '¿quién se los hacía?', entonces ella le dijo: 'me los hace Adan Terriquez'. Le pidió mis datos y a mí me contactó la styles de él, me manda la idea de lo que quieren, entonces ya lo dibujamos aquí en el taller y todo se hizo por teléfono".

Finalmente, el diseñador reveló el costó del traje y manifestó su descontento por los ataques que ha recibido el artista por el atuendo, señalando que: "Está alrededor de unos 3 mil dólares, a parte los accesorios, y más porque me lo pidieron en una semana y media. Fue un trabajo extenuante, pero el resultado fue increíble, pero aquí se da uno cuenta que si hay mucho machismo en México y en Estados Unidos".

Christian Chávez. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui