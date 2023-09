De no creer: Nacho Cano afirma que México tuvo suerte de ser conquistado por España

Ciudad de México.- Justo en el marco en el que millones de mexicanos, no sólo presentes en el territorio nacional sino también en el extranjero, se preparando para celebrar el inicio de la Guerra de Independencia gracias a que el cura Miguel Hidalgo y Costilla encabezó el denominado Grito de Dolores, el músico español encargado de fundar la agrupación Mecano, Nacho Cano, se ha vuelto tendencia debido a que lanzó comentarios polémicos en torno a la historia de nuestro país al asegurar que en México tuvo mucha suerte en haber sido conquistada por España.

El artista de 60 años de edad y nacido en Madrid, recientemente concedió una entrevista a la medio El Mundo con el objetivo de promocionar el nuevo proyecto que ha puesto en marcha y donde aborda la historia de la Malinche, una joven de origen náhuatl que jugó un papel muy importante durante la conquista del Imperio Azteca tras la llegada de Hernán Cortés. Malintzin o Malinalli, como también es conocida, se sabe participó como intérprete e incluso consejera e intermediaria al grado de convertirse también en la presunta amante del conquistador, por lo cual ha sido en ocasiones tildada como una traidora.

Foto: Twitter

Bajo esa tónica, el fundador del grupo Mecano destacó que la historia de México tiene muchos errores pues en el caso de la Malinche o Doña Marina como llegó hacer llamada, en realidad pertenecía a un grupo que era enemigo de los aztecas y por ello nunca tuvo que haber sido considerada como una traidora, pues durante su investigación el productor musical descubrió que antes de la llegada de los españoles, había diversos conflictos entre los habitantes de Mesoamérica. Es por ello que adelantó que actualmente tiene una manera en hacer entender a los mexicanos que nuestra historia está mal contada.

He encontrado la forma de contarlo para que los mexicanos que vienen se vayan con un sentimiento positivo de su historia", agregó.

En la entrevista que concedió al medio de origen español, Nacho Cano también celebró que los españoles tuvieran la oportunidad de descubrir América e incluso conquistar a los aztecas, pues dejó claro que a diferencia de otros conquistadores, en el caso de los españoles existió un mestizaje que permitió que Tenochtitlán tuviera una especie de evolución a favor en comparación de otros lugares que fueron conquistados por ingleses, donde lo único que predominó fue la esclavitud y sobre todo la muerte.

Es la gran hazaña de la historia de España y en lo que se distingue de todos los demás imperios, que conquistaron y sometieron. Los españoles llegaron, pero crearon el mestizaje, bautizaron e igualaron a la gente. Por supuesto que se produjeron abusos, como pasa hoy en día, pero esa es la humanidad, no los españoles de hace 500 años, que eran bastante más civilizados que los de ahora desde mi punto de vista".

Foto: Twitter

Cabe destacar que los responsables de ejecutar esta entrevista le cuestionaron a la artista si él lo consideraba un poco raro que fuera precisamente él quien se encargará de contar lo que consideraba la verdadera historia de México algo por lo que él insistió en que para empezar México no existía antes de la llegada de los españoles y por eso resaltó en que América Latina había tenido mucha suerte en que fuera precisamente España el que llegara hasta dicho territorio con el objetivo de conquistar los pueblos.

La historia de México es la historia de España. México no existe antes de que vayan los españoles (…) los indígenas eran asesinados o esclavizados, y con el cristianismo se produjo una tercera vía, que era el mestizaje y la integración gracias al bautismo. Si no hubiéramos descubierto América, tú no tendrías ese iPhone, la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Hitler", dijo.