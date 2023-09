Horóscopos Chinos: ¿Cuál será tu suerte en el dinero o el amor en este 15 de septiembre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, la mayoría de las personas se inclinan por averiguar qué tipo de suerte tendrán a través de los signos griegos, la realidad es que el horóscopo chino también es bastante acertado, por lo que sino quieres que te agarren los imprevistos, será mejor que prestes atención en cuál será tu suerte por medio del siguiente listado. Así que, no dejes de tomar nota de las próximas líneas.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Este viernes es un excelente día para hacer planes a largo plazo y establecerse esas metas a las que les has estado dando la vuelta por miedo o por pereza. Tu inteligencia y determinación te ayudará a salir adelante de cualquier obstáculo que se presente. Es posible que la persona que te interesa se acerque a ti, así que no pierdas esta oportunidad.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Debes estar atento y hacerle caso a la voz de la prudencia. A diferencia de la Rata es necesario que hagas uso de tu paciencia para evitar conflictos innecesarios. Recuerda que es mejor tener a tus aliados a tu lado, pero aún más cerca a tus enemigos. Por otro lado, en el trabajo podrás demostrar tu eficacia y habilidad, por lo que serás reconocido más pronto de lo que crees.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es posible que en los últimos días te hayas sentido atemorizado por las circunstancias por las que has pasado, pero es momento de sacar al Tigre que llevas en tu interior, ya que tu carisma y confianza te llevará a abrir las puertas que hasta ahora estaban cerradas para ti y los demás. En el amor vivirás una aventura apasionada, pero ten cuidado de herir los sentimientos de la otra persona y procura ser claro.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Al igual que el Tigre, Conejo tendrá que salir de su madriguera este viernes, ya que se trata de un día ideal para el amor y pasar el tiempo con las personas que quiere. Es momento de decirle "adiós" a la timidez y expresa lo que sientes de una vez por todas. Esto te ayudará a sentirte comprendido por tu circulo social.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Dragón, tienes que andar con cuidado. El día de hoy podrías enfrentar diversos desafíos en el ámbito profesional, los cuales se traducirán como críticas, retrasos en pagos, entre otras cosas. Es posible que te sientas frustrado por esto, pero no te rindas. Tu inteligencia emocional te ayudará a superar cualquier contratiempo que se presente a tu puerta.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Últimamente te has sentido más conectado a la espiritualidad, al arte y a la filosofía, esto no es casualidad, el universo te está pidiendo que mires en tu interior y no en el exterior para salir adelante. Así que hazle caso y enfócate más en ti.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este año te ha pegado duro, Caballo. Últimamente las emociones negativas se han quedado clavadas en ti, probablemente te has sentido nervioso, cansado o estresado, por lo que es necesario que descanses lo suficiente para recuperar fuerzas. Dile adiós a los hábitos autodestructivos y comienza hacer bueno contigo comiendo bien y haciendo ejercicio.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este viernes es ideal para que te enfoques en la creatividad, la imaginación y el talento. Explota todas las ideas que te has guardado y no has sacado a la luz por el miedo al que dirán. Esto podría llevarte a sentir esa satisfacción que tanto habías buscado y se te escapaba de las manos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Recuerda que la vida no es lineal y los cambios siempre estarán a la orden del día, por lo que es necesario que no te frustres cada vez que los planes cambien y las cosas no salen como esperabas. Recuerda que, incluso, cuando pierdes sales ganando. Procura decirle adiós al pasado, porque no te traerá nada bueno.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Es probable que los últimos meses se hayan sentido caóticos para ti, pero recuerda que antes del orden llega el caos. Afortunadamente para ti, los días de organización ya han llegado, por lo que es importante que ordenes todas tus tareas para que puedas cumplir con todo lo que tienes pendiente. Recuerda que la disciplina será siempre la clave del éxito.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los Perros siempre se han caracterizado por ser generosos y leales y ese es tú caso, ya que, muchas personas lo perciben e intentarán buscarte para que les consejo, así que no te niegues y apoya a quien lo pida. También notará que la gente comenzará a valorar todo lo que haces, así que déjate consentir.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Aprovecha el fin de semana para disfrutar y divertirte. Es momento de que le digas adiós al estrés y te enfoques en tu propia felicidad. El trabajo que has hecho a lo largo del año te traerá grandes beneficios, por lo que es momento de darte algún capricho que tengas pendiente.

Fuentes: Tribuna