Ciudad de México.- Nuevamente el nombre de Karla Panini está en todos los medios de comunicación debido a que acaba de lanzar controversiales declaraciones en contra de la fallecida Karla Luna, quien durante años fue su amiga y también compañera en el dúo de 'Las Lavanderas'. La famosa regiomontana señaló a la conductora, que murió en 2017, de haber engañado a su actual marido Américo Garza con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Esta fuerte acusación se hizo luego de que Karla Ivette Panini Murillo, nombre de pila de la artista, anunciara que tomó acciones legales en contra de las personas y prensa que han utilizado su nombre para dañarla y obtener algún beneficio económico. Pues es que en la reciente segunda parte del libro Emma y las otras señoras del narco, trascendieron los nombres Karla Luna y Karla Panini debido a que presuntamente la periodista Anabel Hernández, menciona que una de ellas pertenecía al grupo selecto de Beltrán Leyva.

'Las Lavanderas'

De inmediato, la llamada 'Lavandera Güera' emitió un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, en compañía de su marido, donde precisó: "(Buscan) ejercer sobre mi persona y la de mi familia, juicios, críticas, injurias y difamaciones que han lastimado lo más preciado, es por tal motivo que luego de no haber defendido los derechos que me corresponden, es necesario que esas terceras personas se hagan responsables de sus actos", dijo.

Destacando que estas personas se han escudado en el derecho de la "libertad de expresión", Panini añadió: "Por tanto, he decidido llevar a cabo la denuncia de la violencia psicológica que han llevado a cabo durante varios años, ejercida por mujeres en contra de mi persona y de mis menores hijos entre ellos, una niña de tan solo 5 años", y recalcó que sus acciones legales incluyen los nombres artísticos de personajes ficticios, marcas registradas, como el de 'La Lavandera'.

El nombre de las lavanderas, por derecho me corresponde y soy la única titular", afirmó.

Asimismo, Karla reiteró que el motivo que la orilló a tomar esta decisión legal fue porque varios están haciendo dinero a costa de su sufrimiento: "Mientras ellos han ganado dinero, mi familia ha tenido por supuesto una afectación psicológica y moral, responsabilidad de aquellos que se han encargado de publicar consideraciones difamatorias y sin prueba alguna". Y en el mismo comunicado, Panini y Américo Garza manifestaron que la única que sí tuvo relación con un importante Beltran Leyva fue Karla Luna.

La pareja mencionó que este fue el motivo por el que el Américo tuvo problemas matrimoniales con Luna en su momento: "Nunca conocí a ese señor, nunca tuve tratos con ese señor... Karla Luna me lo enseñó a mí en el año 2009, cuando a este señor lo abaten... ella es quien me lo enseña en una fotografía y me dice 'este es el hombre que les platiqué que dejé en el año 2008, con el cual tuve problemas con Américo Garza'", dijo Panini.

El hecho de que ya falleció no la hace intocable".

Finalmente, Américo Garza retó a Anabel Hernández a comprobar los dichos contra su actual esposa, e incluso manifestó su disposición para contarle la verdadera historia que presuntamente unió a Luna con el fallecido narco. Como se sabe, Panini ha sido señalada de haberle "robado el marido" a Karla Luna, mientras ella luchaba contra el cáncer, enfermedad que finalmente le arrebató la vida el 28 de septiembre de 2017.

Karla Luna presuntamente tuvo amorío con Arturo Beltrán Leyva

